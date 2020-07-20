台中購物節正夯 66家文化場館與文創全面九折
台中市政府舉辦「2020台中購物節」各行各業強強滾，藝術市場也入列，文化局請66家文化場館及創業者，在購物節期間搶振興三倍劵商機，推出藝文場館全面9折。藝術工作者許文融與廖本生，今天捐贈畫作，共襄盛舉。
許文融生長於彰化，現任建國科大設計學院院長兼美術館館長、北京大學客座教授。受過中西方美術教育，最為人稱道的是他的水墨畫「台灣風物圖卷」320公尺之長，運用筆墨形象展示出台灣的風土民情。
除了水墨，他還精於油畫、雕塑，從平面藝術到立面，寫實到抽象，提供的作品「荷塘暗清香」以水墨之筆墨氣韻為創作基礎，表現複瓣荷花雍容華貴中暗透清香，有著花中之后的霸氣。透過背景高彩度的石綠色與黃色更強烈對比出荷花之出眾於群芳。
廖本台中出生，國立台灣藝術專科學校畢業，現為台灣中部美術協會理事長。曾遊學西班牙，早年創作深受超現實主義影響，2003年後則朝向純抽象風格邁進。
此次提供作品「黑白‧經緯」跳脫油畫厚塗技法，以水墨一氣呵成方式，呈現東方圓形的「太極」與西方鮮明的「十字」符碼的對話，表現東西方文化的張力與根源尋思。
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