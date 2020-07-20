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土用丑日吃鰻魚！小倉屋「便當買1送1」、鰻魚增量25%
隨著「土用丑之日」即將到來，提供多項鰻魚料理的「小倉屋」，將於7月21日至8月2日期間，推出3項期間限定的優惠活動。除了鰻魚增量、滿千送百外，在土用丑之日當天，還可享指定外帶便當買1送1的優惠。
「土用丑之日吃鰻魚」的習慣，起源自日本江戶時代。相傳由於民眾在夏天容易食慾不振、體力變差，因此要在土用丑之日食用鰻魚，藉此補充活力與精氣。每年土用丑之日多落在7月19日至8月7日之間，而今年的土用丑之日則分別是7月21日、8月2日。
源自日本田舍庵的「小倉屋」，在2017年正式開幕，店內供應有多款鰻魚相關料理。今年夏天也推出結合鰻魚、牛肉、鮭魚卵的「鰻牛重」，將烤至外酥脆、內蓬鬆的鰻魚，搭配燉煮過的牛肉後腹肉片，以及日本宮城縣的醬漬鮭魚卵，再以蔥花、蛋絲點綴，每份680元。
在7月21日至8月2日期間，小倉屋也延續土用丑之日的日本傳統，推出3系列的優惠方案。活動期間內，在店內享用「鰻牛重」，可享鰻魚增量25%；使用振興券滿1,000元，加贈100元餐點抵用券。另外7月21日、8月2日的土用丑之日當天，鰻牛重外帶便當可享買1送1的優惠，限100個。
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