全家「楊枝甘露」酷繽沙加霜淇淋 創意吃法瘋搶打卡

戴芬不是那種很強勢的人，但也不是很溫順的人，不過她絕對不是適合當朋友的人，她對自己的標準很高，對朋友的標準更高。侯麥的經典作品《綠光》講述了一名都市女秘書在放假時陰錯陽差的踏上一次又一次斷斷續續的旅行，她希望能夠透過出遊結識他人來擺脫情傷，然而一路上她所遇見的人，卻沒有一個能讓她滿意。經典往往如同大山，既令人為之嚮往，也壓的人難以喘息，不過作為侯麥經典作品之一的《綠光》卻意外的相當輕盈，其用相當低的成本（本片最多的成本在對綠光的處理上）呈現了一個苦盡甘來的假期故事，因為侯麥曾被人說其劇本對話總是囉囉嗦嗦的，所以在某次爆發出來後，他就氣憤的說一般人說話更是囉囉唆唆，甚至在本片將自己編寫的對話與演員臨場發揮的對話合而為一。

2020-07-20 12:00