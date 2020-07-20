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全家「楊枝甘露」酷繽沙加霜淇淋 創意吃法瘋搶打卡
從去年紅到今年的「楊枝甘露」，不只變身手搖飲、冰棒，現在更變身冰沙，再度玩出創意新吃法！全家便利商店看好此熱潮，將於7月22日推出「楊枝甘露酷繽沙」，除了吸引人的創新吃法，黃白漸層加上復刻港式包裝，勢必再掀起一波打卡洗版風潮。
根據「網路溫度計」統計，去年熱賣手搖飲料前10名中，楊枝甘露口味就佔了2個席次；今年上半年，市面上更出現超過10款楊枝甘露相關商品。全家抓緊熱潮宣布推出「楊枝甘露酷繽沙」，選用國人最愛的愛文芒果為基底，並加入椰奶製成的冰沙，口感香甜濃郁；為了讓飲用樂趣提升，更加入紅西柚果粒及Q彈西米露，增添口感也增加小確幸。7月22日至7月24日限時3天，全家會員透過全家App隨買跨店取，可享2杯100元快閃優惠活動，每人限購1組，每日限量5,000組。
另外，為了讓民眾好吃、好玩又好拍，本次「楊枝甘露酷繽沙」同樣推出無敵霜沙口味，消費者可將「楊枝甘露酷繽沙」搭配「青森蘋果霜淇淋」或「小農鮮奶霜淇淋」，爽口酷繽沙加上綿密的霜淇淋，吃起來樂趣多更多。
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