羅芙奧亞洲現當代藝術3.3億圓滿收槌 年輕藏家崛起

羅芙奧（Ravenel）2020年春季拍賣於上週末（7月17、18、19日）圓滿落幕。率先登場的「尊釀雲集」由山崎蒸餾所（Yamazaki）50年第三版以705萬元成交開出好彩頭，昨（7月19）日壓軸的「亞洲現代與當代藝術」更是熱烈競標，共149件拍品創下金額成交率高達127.43%、件數成交率達81.21%的好成績。兩場現代與當代藝術總成交金額近新台幣3億3千萬。

備受矚目的西洋大師貝爾納畢費經典主題之作《鬥牛士》因爲藝術家少有的全身比例鬥牛士，以1,800萬元成交，入列藝術家前十大作品、更是藝術家鬥牛士主題拍賣前二大紀錄。很被看好的朱德群表現穩健，1978年以水墨筆法創作的油畫《5.5.1978》拍出4,960萬元成交價。

日本藝術表現極佳。羅芙奧首次現場拍賣這兩年最熱門的村上隆首席弟子「御宅族」藝術家Mr. （岩本正勝）作品，，大尺幅的《川流淙淙》經激烈競爭後以超出高估價的804萬元成交。草間彌生直式畫作《南瓜（B）》以5,184萬元成交。而奈良美智美術館等級的1.8米大型雕塑《Your Puppy》在激烈競爭後以6,416萬元全場最高價成交，並登上藝術家雕塑作品前3大紀錄。