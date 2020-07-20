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羅芙奧亞洲現當代藝術3.3億圓滿收槌 年輕藏家崛起
羅芙奧（Ravenel）2020年春季拍賣於上週末（7月17、18、19日）圓滿落幕。率先登場的「尊釀雲集」由山崎蒸餾所（Yamazaki）50年第三版以705萬元成交開出好彩頭，昨（7月19）日壓軸的「亞洲現代與當代藝術」更是熱烈競標，共149件拍品創下金額成交率高達127.43%、件數成交率達81.21%的好成績。兩場現代與當代藝術總成交金額近新台幣3億3千萬。
備受矚目的西洋大師貝爾納畢費經典主題之作《鬥牛士》因爲藝術家少有的全身比例鬥牛士，以1,800萬元成交，入列藝術家前十大作品、更是藝術家鬥牛士主題拍賣前二大紀錄。很被看好的朱德群表現穩健，1978年以水墨筆法創作的油畫《5.5.1978》拍出4,960萬元成交價。
日本藝術表現極佳。羅芙奧首次現場拍賣這兩年最熱門的村上隆首席弟子「御宅族」藝術家Mr. （岩本正勝）作品，，大尺幅的《川流淙淙》經激烈競爭後以超出高估價的804萬元成交。草間彌生直式畫作《南瓜（B）》以5,184萬元成交。而奈良美智美術館等級的1.8米大型雕塑《Your Puppy》在激烈競爭後以6,416萬元全場最高價成交，並登上藝術家雕塑作品前3大紀錄。
藏家世代年輕化，反應在拍場上為收藏標的改變、精選小品及新晉藝術家崛起。例如素人藝術家六角彩子的《AR11 - 004》以48萬元起拍後，以逾高預估價近3倍價格144萬元成交；另一件壓克力彩畫布《無題》也以超高估價格之720萬元成交佳績，創下藝術家個人紀錄的第二高價，並登上藝術家號數單價之冠。塗鴉藝術家Mr. Doodle的版畫《黃色太陽花；藍色機器人；橘色魚；粉紅鳥（四件一組）》則以逾低估價7倍的120萬元成交。
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