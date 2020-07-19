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2人同行1人半價！YKNK推8款燒肉套餐　4人同行1人免費

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
點購WILDWOOD原木燒烤美國德州頂級上蓋牛排，可獲贈「現流午仔魚」。圖／WILDWOOD提供
點購WILDWOOD原木燒烤美國德州頂級上蓋牛排，可獲贈「現流午仔魚」。圖／WILDWOOD提供

獲得米其林餐盤推薦的WILDWOOD原木燒烤餐廳，自即日起推出「夏夜海陸雙饗點1送1」的優惠活動，點選原木燒烤美國德州頂級上蓋牛排，即免費贈送價值680元的「現流午仔魚」。針對父親節檔期，點選指定料理，即可享88折優惠。另外，樂軒旗下的「YKNK Club」也推出一系列套餐組合，可享2人同行1人半價，或是4人同行1人免費的不同優惠。

WILDWOOD本次的活動時間自即日起至8月10日為止，凡於晚餐時段點選6盎司的「原木燒烤美國德州頂級上蓋牛排」（1980元），即免費贈送價值680元的原木燒烤「現流午仔魚」1隻。混合鎮江醋、破布子、豆豉、薑、辣椒等多種辛香料的醬汁，為烤魚帶來鹹香微酸的滋味與熟悉的台式風情，正好與牛排相互搭配，一次品嚐海陸雙組合。

此外，8月8日至8月9日期間，凡點4人以上分享套餐，或是帶骨乾式熟成100日系列牛排，即可享88折優惠。

至於樂軒旗下的年輕燒肉餐廳「YKNK Club」，自7月20日起推出8款全新菜單，包括有經典雙人、特上雙人、豚好運三人、逸品三人等多種組合。除了冷藏肉品外，還有雞腿火鍋、海鮮、沙拉、蔬菜等副餐，並可享哈根達斯冰淇淋吃到飽。雙人餐1,480～2,180元，三人餐則為2,200～3,380元。其中以1880元的「特上雙人餐」為例，肉品就包括有醬燒霜降牛、去骨牛小排、角切牛小排、伊比利豬梅花等肉品；而2180元的「夢幻雙人餐」，則有去骨牛小排、澳洲和牛橫膈膜、澳洲和牛精選部位、薄切牛舌等。

為慶祝新菜單上市，7月20日至7月23日期間，2人同行並打卡，可享1人半價；7月31日前使用振興三倍券實體券，則可享4人同行1人免費。

YKNK Club旗艦三人套餐，每份2,650元。圖／YKNK Club提供
YKNK Club旗艦三人套餐，每份2,650元。圖／YKNK Club提供

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