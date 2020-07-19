男士版Forever Fendi登場！經典FF logo男生戴也很上手

Forever Fendi腕表特色是簡約的表盤和經典雋永的FF標誌金屬鍊帶，高度搭配性深受時尚女性的喜愛，備有19毫米和29毫米兩種尺寸，有包括精鋼和半金等多種材質可選。如今全新推出的Forever Fendi男裝腕表，讓喜愛FENDI風格的男士多了百搭的新選擇，還可以與女表一起當作對表配戴。

全新Forever Fendi男裝腕表率先登場的是兩種配色，均採用優雅的中性39毫米尺寸，黃色夜光的棒狀時標鮮明簡潔、活力四射，12點鐘位置的雙窗日期顯示則卅散發復古韻味。秒針與表冠上都還藏著FF標誌細節，呼應鍊帶的中央鍊節。不鏽鋼原色款的Forever Fendi搭配深藍色表盤，是當今最主受歡迎的日常表款色調；黑色款則搭配黑色表盤，全黑配色凸顯鮮黃的時標與指針，極富摩登運動感。全新的Forever Fendi也為FENDI既有的Runaway、Run Away、Selleria、Momento Fendi Bugs男表，增添嶄新的風貌。 Fendi Timepieces Forever Fendi for Man黑色款，49,000元。圖／FENDI提供 Fendi Timepieces Forever Fendi for Man不鏽鋼藍面款，38,500元。圖／FENDI提供