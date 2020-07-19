聽新聞
test
0:00 / 0:00
男士版Forever Fendi登場！經典FF logo男生戴也很上手
Forever Fendi腕表特色是簡約的表盤和經典雋永的FF標誌金屬鍊帶，高度搭配性深受時尚女性的喜愛，備有19毫米和29毫米兩種尺寸，有包括精鋼和半金等多種材質可選。如今全新推出的Forever Fendi男裝腕表，讓喜愛FENDI風格的男士多了百搭的新選擇，還可以與女表一起當作對表配戴。
全新Forever Fendi男裝腕表率先登場的是兩種配色，均採用優雅的中性39毫米尺寸，黃色夜光的棒狀時標鮮明簡潔、活力四射，12點鐘位置的雙窗日期顯示則卅散發復古韻味。秒針與表冠上都還藏著FF標誌細節，呼應鍊帶的中央鍊節。不鏽鋼原色款的Forever Fendi搭配深藍色表盤，是當今最主受歡迎的日常表款色調；黑色款則搭配黑色表盤，全黑配色凸顯鮮黃的時標與指針，極富摩登運動感。全新的Forever Fendi也為FENDI既有的Runaway、Run Away、Selleria、Momento Fendi Bugs男表，增添嶄新的風貌。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言