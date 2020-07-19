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男士版Forever Fendi登場！經典FF logo男生戴也很上手

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Forever Fendi推出男裝腕表，共有不鏽鋼藍面款與黑色款兩種可選。圖／FENDI提供
Forever Fendi推出男裝腕表，共有不鏽鋼藍面款與黑色款兩種可選。圖／FENDI提供

Forever Fendi腕表特色是簡約的表盤和經典雋永的FF標誌金屬鍊帶，高度搭配性深受時尚女性的喜愛，備有19毫米和29毫米兩種尺寸，有包括精鋼和半金等多種材質可選。如今全新推出的Forever Fendi男裝腕表，讓喜愛FENDI風格的男士多了百搭的新選擇，還可以與女表一起當作對表配戴。

全新Forever Fendi男裝腕表率先登場的是兩種配色，均採用優雅的中性39毫米尺寸，黃色夜光的棒狀時標鮮明簡潔、活力四射，12點鐘位置的雙窗日期顯示則卅散發復古韻味。秒針與表冠上都還藏著FF標誌細節，呼應鍊帶的中央鍊節。不鏽鋼原色款的Forever Fendi搭配深藍色表盤，是當今最主受歡迎的日常表款色調；黑色款則搭配黑色表盤，全黑配色凸顯鮮黃的時標與指針，極富摩登運動感。全新的Forever Fendi也為FENDI既有的Runaway、Run Away、Selleria、Momento Fendi Bugs男表，增添嶄新的風貌。

Fendi Timepieces Forever Fendi for Man黑色款，49,000元。圖／FENDI提供
Fendi Timepieces Forever Fendi for Man黑色款，49,000元。圖／FENDI提供
Fendi Timepieces Forever Fendi for Man不鏽鋼藍面款，38,500元。圖／FENDI提供
Fendi Timepieces Forever Fendi for Man不鏽鋼藍面款，38,500元。圖／FENDI提供

腕表 FENDI

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