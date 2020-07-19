MJ迷久等了！喬丹本神穿過的籃球鞋佳士得將網拍
「籃球之神」麥可喬丹（Michael Jordan）無疑是史上最具有傳奇色彩的籃球運動員。國際拍賣行佳士得（Christie’s）宣布與潮流平台Stadium Goods合作，將於七月30日起至8月13日止透過網路舉辦「Original Air：Michael Jordan比賽籃球鞋及珍罕專屬球鞋」的線上專場拍賣，共有11雙他效力芝加哥公牛隊期間曾穿著的籃球鞋將上拍。其中精選拍品之一部分收益將撥捐NAACP法律辯護基金（LDF）為不同種族爭取公義。
第一波公佈共三件拍品，首先是他1984年在他NBA第一個賽季中曾經穿著的Nike Air Ship Jordan（Nike到1985年才推出Air Jordan 1）。這個橫掃千軍的菜鳥，當時穿著Nike為他特別改造的Air Ship，以Air Jordan 1 TYPS MJ PE（Tong Yang Player Sample Michael Jordan Player Exclusive）為藍本，結合Air Ship的鞋面與 Air Jordan 1的鞋底。因為喬丹只有在職業生涯初期穿著Air Ship一段很短的時間，這雙來自新澤西網隊一名裝備經理的鞋可以說是極為稀罕，估價約35萬美元起。
第二件拍品則是喬丹於1992年率領「夢幻一隊」勇奪奧運金牌時穿著的Air Jordan 7“Olympic”球員專屬比賽藍球鞋。夢幻一隊在1992年8月8日美國擊敗克羅地亞奪冠的照片上，喬丹穿的就是這個款式的Jordan 7。這雙球鞋來自巴賽隆納Ambassador Hotel的一位接待員，當時入住酒店的夢幻一贈送員工球衣球鞋，以示感謝。估價約50,000美元起。
最後一件拍品為AIR JORDAN 14“CHICAGO”球員專屬練習籃球鞋，也就是在紀錄片《The Last Dance》中喬丹穿著練習的款式。他曾在 1998年NBA總決賽練習時穿著這雙有MJ標誌的球鞋練習，估價約6,000美元起。
除了大神曾穿著的球鞋，另有兩場體育主題的拍賣與私洽活動也有喬丹相關的拍品值得收藏。7月20日至8月14日間舉辦的線上私洽展覽「For the Love of the Game」以20世紀的體育藝術為主，其中亦有藝術家ANTHONY RIANDA所描繪的喬丹。另一場線上拍賣「THE ATHLETE：PHOTOGRAPHS BY WALTER IOOSS, JR.」則是匯集知名運動攝影師Walter Iooss所拍攝39幅的沖印照片，主角為60至90年代的籃球、足球和棒球巨星，其中也有喬丹大神灌籃的經典畫面。
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