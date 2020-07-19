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MJ迷久等了！喬丹本神穿過的籃球鞋佳士得將網拍

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
拍品編號6號是喬丹於1992年率領「夢幻一隊」勇奪奧運金牌時穿著的Air Jordan 7“Olympic”球員專屬比賽藍球鞋，與來自同一藏家的魔術強森的T恤。圖／佳士得提供
拍品編號6號是喬丹於1992年率領「夢幻一隊」勇奪奧運金牌時穿著的Air Jordan 7“Olympic”球員專屬比賽藍球鞋，與來自同一藏家的魔術強森的T恤。圖／佳士得提供

「籃球之神」麥可喬丹（Michael Jordan）無疑是史上最具有傳奇色彩的籃球運動員。國際拍賣行佳士得（Christie’s）宣布與潮流平台Stadium Goods合作，將於七月30日起至8月13日止透過網路舉辦「Original Air：Michael Jordan比賽籃球鞋及珍罕專屬球鞋」的線上專場拍賣，共有11雙他效力芝加哥公牛隊期間曾穿著的籃球鞋將上拍。其中精選拍品之一部分收益將撥捐NAACP法律辯護基金（LDF）為不同種族爭取公義。

第一波公佈共三件拍品，首先是他1984年在他NBA第一個賽季中曾經穿著的Nike Air Ship Jordan（Nike到1985年才推出Air Jordan 1）。這個橫掃千軍的菜鳥，當時穿著Nike為他特別改造的Air Ship，以Air Jordan 1 TYPS MJ PE（Tong Yang Player Sample Michael Jordan Player Exclusive）為藍本，結合Air Ship的鞋面與 Air Jordan 1的鞋底。因為喬丹只有在職業生涯初期穿著Air Ship一段很短的時間，這雙來自新澤西網隊一名裝備經理的鞋可以說是極為稀罕，估價約35萬美元起。

第二件拍品則是喬丹於1992年率領「夢幻一隊」勇奪奧運金牌時穿著的Air Jordan 7“Olympic”球員專屬比賽藍球鞋。夢幻一隊在1992年8月8日美國擊敗克羅地亞奪冠的照片上，喬丹穿的就是這個款式的Jordan 7。這雙球鞋來自巴賽隆納Ambassador Hotel的一位接待員，當時入住酒店的夢幻一贈送員工球衣球鞋，以示感謝。估價約50,000美元起。

最後一件拍品為AIR JORDAN 14“CHICAGO”球員專屬練習籃球鞋，也就是在紀錄片《The Last Dance》中喬丹穿著練習的款式。他曾在 1998年NBA總決賽練習時穿著這雙有MJ標誌的球鞋練習，估價約6,000美元起。

除了大神曾穿著的球鞋，另有兩場體育主題的拍賣與私洽活動也有喬丹相關的拍品值得收藏。7月20日至8月14日間舉辦的線上私洽展覽「For the Love of the Game」以20世紀的體育藝術為主，其中亦有藝術家ANTHONY RIANDA所描繪的喬丹。另一場線上拍賣「THE ATHLETE：PHOTOGRAPHS BY WALTER IOOSS, JR.」則是匯集知名運動攝影師Walter Iooss所拍攝39幅的沖印照片，主角為60至90年代的籃球、足球和棒球巨星，其中也有喬丹大神灌籃的經典畫面。

拍品編號6號是喬丹於1992年率領「夢幻一隊」勇奪奧運金牌時穿著的Air Jordan 7“Olympic”球員專屬比賽藍球鞋，估價約50,000美元起。圖／佳士得提供
拍品編號6號是喬丹於1992年率領「夢幻一隊」勇奪奧運金牌時穿著的Air Jordan 7“Olympic”球員專屬比賽藍球鞋，估價約50,000美元起。圖／佳士得提供
拍品編號1號是他1984年在他NBA第一個賽季中曾經穿著的Nike Air Ship Jordan，估價約35萬美元起。圖／佳士得提供
拍品編號1號是他1984年在他NBA第一個賽季中曾經穿著的Nike Air Ship Jordan，估價約35萬美元起。圖／佳士得提供
拍品編號6號是喬丹於1992年率領「夢幻一隊」勇奪奧運金牌時穿著的Air Jordan 7“Olympic”球員專屬比賽藍球鞋，估價約50,000美元起。圖／佳士得提供
拍品編號6號是喬丹於1992年率領「夢幻一隊」勇奪奧運金牌時穿著的Air Jordan 7“Olympic”球員專屬比賽藍球鞋，估價約50,000美元起。圖／佳士得提供
佳士得「Original Air：Michael Jordan比賽籃球鞋及珍罕專屬球鞋」專場將從7月30日起上線拍賣。圖／佳士得提供
佳士得「Original Air：Michael Jordan比賽籃球鞋及珍罕專屬球鞋」專場將從7月30日起上線拍賣。圖／佳士得提供
拍品編號11號是1998年的AIR JORDAN 14“CHICAGO”球員專屬練習籃球鞋，估價約6,000美元起。圖／佳士得提供
拍品編號11號是1998年的AIR JORDAN 14“CHICAGO”球員專屬練習籃球鞋，估價約6,000美元起。圖／佳士得提供
拍品編號6號是喬丹於1992年率領「夢幻一隊」勇奪奧運金牌時穿著的Air Jordan 7“Olympic”球員專屬比賽藍球鞋，估價約50,000美元起。圖／佳士得提供
拍品編號6號是喬丹於1992年率領「夢幻一隊」勇奪奧運金牌時穿著的Air Jordan 7“Olympic”球員專屬比賽藍球鞋，估價約50,000美元起。圖／佳士得提供
佳士得「Original Air：Michael Jordan比賽籃球鞋及珍罕專屬球鞋」專場將從7月30日起上線拍賣。圖／佳士得提供
佳士得「Original Air：Michael Jordan比賽籃球鞋及珍罕專屬球鞋」專場將從7月30日起上線拍賣。圖／佳士得提供
拍品編號1號是他1984年在他NBA第一個賽季中曾經穿著的Nike Air Ship Jordan，估價約35萬美元起。圖／佳士得提供
拍品編號1號是他1984年在他NBA第一個賽季中曾經穿著的Nike Air Ship Jordan，估價約35萬美元起。圖／佳士得提供
拍品編號11號是1998年的AIR JORDAN 14“CHICAGO”球員專屬練習籃球鞋，估價約6,000美元起。圖／佳士得提供
拍品編號11號是1998年的AIR JORDAN 14“CHICAGO”球員專屬練習籃球鞋，估價約6,000美元起。圖／佳士得提供

體育 喬丹 佳士得

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