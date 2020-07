MJ迷久等了！喬丹本神穿過的籃球鞋佳士得將網拍

「籃球之神」麥可喬丹(Michael Jordan)無疑是史上最具有傳奇色彩的籃球運動員。國際拍賣行佳士得(Christie’s)宣布與潮流平台Stadium Goods合作,將於七月30日起至8月13日止透過網路舉辦「Original Air:Michael Jordan比賽籃球鞋及珍罕專屬球鞋」的線上專場拍賣,共有11雙他效力芝加哥公牛隊期間曾穿著的籃球鞋將上拍。其中精選拍品之一部分收益將撥捐NAACP法律辯護基金(LDF)為不同種族爭取公義。

第一波公佈共三件拍品,首先是他1984年在他NBA第一個賽季中曾經穿著的Nike Air Ship Jordan(Nike到1985年才推出Air Jordan 1)。這個橫掃千軍的菜鳥,當時穿著Nike為他特別改造的Air Ship,以Air Jordan 1 TYPS MJ PE(Tong Yang Player Sample Michael Jordan Player Exclusive)為藍本,結合Air Ship的鞋面與 Air Jordan 1的鞋底。因為喬丹只有在職業生涯初期穿著Air Ship一段很短的時間,這雙來自新澤西網隊一名裝備經理的鞋可以說是極為稀罕,估價約35萬美元起。

第二件拍品則是喬丹於1992年率領「夢幻一隊」勇奪奧運金牌時穿著的Air Jordan 7“Olympic”球員專屬比賽藍球鞋。夢幻一隊在1992年8月8日美國擊敗克羅地亞奪冠的照片上,喬丹穿的就是這個款式的Jordan 7。這雙球鞋來自巴賽隆納Ambassador Hotel的一位接待員,當時入住酒店的夢幻一贈送員工球衣球鞋,以示感謝。估價約50,000美元起。

最後一件拍品為AIR JORDAN 14“CHICAGO”球員專屬練習籃球鞋,也就是在紀錄片《The Last Dance》中喬丹穿著練習的款式。他曾在 1998年NBA總決賽練習時穿著這雙有MJ標誌的球鞋練習,估價約6,000美元起。