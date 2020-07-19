孫芸芸慵懶斜躺 美腿配PRADA秋季新包這畫面太時髦！

雖然近幾年迷你包當道，但容量夠裝的包款依舊是許多人無法捨棄的基本配備，今年秋季也有許多新款的大容量包款，搭配柔軟皮革增加使用上的便利延展性，備受女星歡迎。

PRADA早秋推出一款尺寸恰到好處的中型包，拎起來外觀類似超市購物提袋或是水桶，但皮革柔中帶剛又讓包款不至於顯得軟遢，搭配多種繽紛亮眼色非常鮮豔可愛。全系列有黃、橘、黑、白等，像是台灣女星孫芸芸、許路兒、香港女星倪晨曦、泰國女星安通巴頌等人都已經搶先拎，俏皮外型也很適合帶去野餐、郊遊。