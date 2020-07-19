快訊

讀賣新聞：日本政府擬邀台積電與日企合作 興建晶片廠

台北今39度高溫創七月新高 下周可能再破紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

孫芸芸慵懶斜躺 美腿配PRADA秋季新包這畫面太時髦！

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
許路兒、孫芸芸拎PRADA早秋新包。圖／摘自IG
許路兒、孫芸芸拎PRADA早秋新包。圖／摘自IG

雖然近幾年迷你包當道，但容量夠裝的包款依舊是許多人無法捨棄的基本配備，今年秋季也有許多新款的大容量包款，搭配柔軟皮革增加使用上的便利延展性，備受女星歡迎。

PRADA早秋推出一款尺寸恰到好處的中型包，拎起來外觀類似超市購物提袋或是水桶，但皮革柔中帶剛又讓包款不至於顯得軟遢，搭配多種繽紛亮眼色非常鮮豔可愛。全系列有黃、橘、黑、白等，像是台灣女星孫芸芸、許路兒、香港女星倪晨曦、泰國女星安通巴頌等人都已經搶先拎，俏皮外型也很適合帶去野餐、郊遊。

而SAINT LAURENT秋季也全新推出SUZANNE HOBO包款系列，主打流暢極簡線條，搭配像是「肩膀上項鍊」的細緻金屬短背帶，可以說是品牌所有包款中外型最現代簡潔化又同時具備奢華元素的設計。首波以柔軟小牛皮為主要材質，包括黑色、罌粟紅、象牙裸米色和鱷魚皮壓紋4色，尺寸則是有中和小款。大方優雅的輪廓無論是上班使用或是氣氛輕鬆的聚會都很適合，搭正裝俐落有型，搭休閒裝、牛仔褲則是帥氣瀟灑的都會時髦女性風。

PRADA早秋推出一款尺寸恰到好處的中型包，皮革柔中帶剛又讓包款不至於顯得軟遢，搭配多種繽紛亮眼色非常鮮豔可愛。圖／PRADA提供
PRADA早秋推出一款尺寸恰到好處的中型包，皮革柔中帶剛又讓包款不至於顯得軟遢，搭配多種繽紛亮眼色非常鮮豔可愛。圖／PRADA提供
泰國女星安通巴頌拎PRADA早秋新包。圖／摘自IG
泰國女星安通巴頌拎PRADA早秋新包。圖／摘自IG
泰國女星安通巴頌拎PRADA早秋新包。圖／摘自IG
泰國女星安通巴頌拎PRADA早秋新包。圖／摘自IG
許路兒拎PRADA早秋新包。圖／摘自IG
許路兒拎PRADA早秋新包。圖／摘自IG
SUZANNE HOBO包主打流暢極簡線條，搭配像是「肩膀上項鍊」的細緻金屬短背帶，優雅率性。圖／SAINT LAURENT提供
SUZANNE HOBO包主打流暢極簡線條，搭配像是「肩膀上項鍊」的細緻金屬短背帶，優雅率性。圖／SAINT LAURENT提供
孫芸芸拎拎PRADA早秋新包。圖／摘自IG
孫芸芸拎拎PRADA早秋新包。圖／摘自IG
許路兒拎PRADA早秋新包。圖／摘自IG
許路兒拎PRADA早秋新包。圖／摘自IG
SUZANNE HOBO包主打流暢極簡線條，搭配像是「肩膀上項鍊」的細緻金屬短背帶，優雅率性。圖／SAINT LAURENT提供
SUZANNE HOBO包主打流暢極簡線條，搭配像是「肩膀上項鍊」的細緻金屬短背帶，優雅率性。圖／SAINT LAURENT提供
PRADA早秋推出一款尺寸恰到好處的中型包，皮革柔中帶剛又讓包款不至於顯得軟遢，搭配多種繽紛亮眼色非常鮮豔可愛。圖／PRADA提供
PRADA早秋推出一款尺寸恰到好處的中型包，皮革柔中帶剛又讓包款不至於顯得軟遢，搭配多種繽紛亮眼色非常鮮豔可愛。圖／PRADA提供
PRADA早秋推出一款尺寸恰到好處的中型包，皮革柔中帶剛又讓包款不至於顯得軟遢，搭配多種繽紛亮眼色非常鮮豔可愛。圖／PRADA提供
PRADA早秋推出一款尺寸恰到好處的中型包，皮革柔中帶剛又讓包款不至於顯得軟遢，搭配多種繽紛亮眼色非常鮮豔可愛。圖／PRADA提供

香港 泰國

延伸閱讀

不只是親民！凱特王妃的超仙碎花洋裝來自環保小眾品牌　慵懶優雅極具夏日氣息

最美偶像Irene新造型大突破！用火辣「挖空高衩裝」展現獨有的高貴優雅

凱特、威廉曬溫馨親子照慶父親節！凱特王妃兒時嫩照萌翻，果然是天生美人

從頭到腳都是焦點！凱特王妃最愛鞋款登熱搜，堪稱義大利國民小白鞋價錢公開超親民

相關新聞

吃早餐拿「總統Villa住宿券」 早安美芝城振興抽好康

已經有37年歷史的連鎖早餐店「早安美芝城」，為配合振興券方案，自7月20日起推出振興抽獎活動，只要消費滿額就可參加抽獎，最大獎可獲得台東池上日暉國際度假村總統Villa住宿券，另還有多間飯店住宿券、遊樂園門票等獎項，中獎率100%。

日本超熱賣！艾杜紗全新甜美潤唇蜜 抹出Q軟柔嫩寶寶唇

市面上的唇膏商品百百種，但潤唇系列是許多消費者無法抗拒的單品之一，不過度高調又有滋潤的潤色感，適合各種場合。日本美妝保養品牌ettusais艾杜紗全新推出水潤透亮唇彩「艾妳愛妳潤唇蜜」，夢幻色搭配簡約的軟管身設計，非常清新討喜，也難怪在日本上市後就掀起搶購熱潮！

MJ迷久等了！喬丹本神穿過的籃球鞋佳士得將網拍

「籃球之神」麥可喬丹（Michael Jordan）無疑是史上最具有傳奇色彩的籃球運動員。國際拍賣行佳士得（Christ...

孫芸芸慵懶斜躺 美腿配PRADA秋季新包這畫面太時髦！

雖然近幾年迷你包當道，但容量夠裝的包款依舊是許多人無法捨棄的基本配備，今年秋季也有許多新款的大容量包款，搭配柔軟皮革增加...

羅胖轉型開講Podcast 音頻助認知升級

21世紀資訊爆炸，如何「在迷茫時代裡當個明白人」？中國知識型網紅「羅胖」羅振宇在Podcast指點了一條路，他從《邏輯思維》視頻節目轉型到《得到》app音頻節目，不斷幫聽眾「認知升級」，提高智慧層次；甚至推出「十萬個怎麼辦」企劃，進一步幫普羅大眾「解決問題」。

絕美灰色、象牙白 Vivienne Westwood推線上訂製婚紗

英國龐克教母品牌Vivienne Westwood旗下婚紗風格充滿個性，不同於傳統浪漫公主風，主打的是帶有一點小叛逆的獨特氣質，不只受到《慾望城市》裡的凱莉青睞，美國女星麥莉希拉結婚時穿的也是品牌的婚紗。

Podcast正夯！蜜雪兒歐巴馬的新節目 Spotify獨家上架

最近超夯的Podcast，連美國前第一夫人蜜雪兒‧歐巴馬（Michelle Obama）也加入主持行列！

不畏疫情逆勢成長 亞果遊艇下半年再推登峰Villa卡搶客

不畏疫情逆勢成長，亞果遊艇集團(7566)今年上半年營收破億元、年增75.83%，創歷史新高，亞果遊艇集團表示，主要受惠新會員卡的推出，加上受限疫情無法出國，會員紛紛於空檔時間安排遊艇出遊或企業帆船內部訓練等。預計下半年再推出登峰Villa會員卡，租賃濱海度假200坪Villa，每棟享專屬私人管家，墅前泊位船艇，再創營收成長新動能。

今日走一趟信義香堤廣場 體驗sodastream、Nespresso沁涼飲品

想要把握週末外出走走，又不想被炎熱天氣打敗，趕快趁今天走趟信義區香堤廣場，一次體驗2種截然不同的沁涼飲品樂趣。

再來玩一次？ 馬拉灣樂園人散後眼鏡和拖鞋留現場

昨天是暑假首次周末，麗寶樂園馬拉灣水上樂園人潮湧入戲水，昨晚人潮離開後，工作人員整理出很多遊客留在現場的眼鏡和拖鞋，麗寶樂園長王永豪疑問，遊客沒帶眼鏡穿拖鞋，昨晚如何回家？有朋友回應他，政府推安心旅遊，19歲以下無限次入園免費，這些人今天應該會回水上樂園再玩一次，眼鏡和拖鞋就放原地。

驚豔異國沙漠色彩 醉人風景度假酒店

六善（Six Senses）運營的度假酒店均位於人跡杳然但美景渾然天成的地點之中。集團以獨特而且多樣化的個性設計而聞名，旗下每一間設施均嚴格遵循對社區、永續與健康的承諾。將於今年9 月開幕的撒哈魯特六善酒店（Six Senses Shaharut）坐落於內蓋夫沙漠（Negev Desert）南部的阿拉番山谷（Arava Valley），擁有豐富的古代聖經歷史背景以及無垠壯闊的沙漠景觀，吸引旅人前往一探究竟。

Xpark來了！ 水族館爭霸 8月火熱化

水族館是老少咸宜的熱門景點，即將在八月於桃園開幕的日本「八景島海島樂園」海外首座分館Xpark，挾交通及複合式營運型態優...

熱門新聞

無法人人有獎了！800元客庄旅遊券今晚突破17萬人登記

殺破狼周運勢／白羊新同事有天菜 天蠍成職場當紅炸子雞

半導體材料陷物理瓶頸 國輻中心發現新材料登國際期刊

甲狀腺疾病高危險群 全台最難掛號的醫師請兩種人注意

再來玩一次？ 馬拉灣樂園人散後眼鏡和拖鞋留現場

小英總統想補破網 留不住心衛社工讓社安網更破碎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。