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孫芸芸慵懶斜躺 美腿配PRADA秋季新包這畫面太時髦！
雖然近幾年迷你包當道，但容量夠裝的包款依舊是許多人無法捨棄的基本配備，今年秋季也有許多新款的大容量包款，搭配柔軟皮革增加使用上的便利延展性，備受女星歡迎。
PRADA早秋推出一款尺寸恰到好處的中型包，拎起來外觀類似超市購物提袋或是水桶，但皮革柔中帶剛又讓包款不至於顯得軟遢，搭配多種繽紛亮眼色非常鮮豔可愛。全系列有黃、橘、黑、白等，像是台灣女星孫芸芸、許路兒、香港女星倪晨曦、泰國女星安通巴頌等人都已經搶先拎，俏皮外型也很適合帶去野餐、郊遊。
而SAINT LAURENT秋季也全新推出SUZANNE HOBO包款系列，主打流暢極簡線條，搭配像是「肩膀上項鍊」的細緻金屬短背帶，可以說是品牌所有包款中外型最現代簡潔化又同時具備奢華元素的設計。首波以柔軟小牛皮為主要材質，包括黑色、罌粟紅、象牙裸米色和鱷魚皮壓紋4色，尺寸則是有中和小款。大方優雅的輪廓無論是上班使用或是氣氛輕鬆的聚會都很適合，搭正裝俐落有型，搭休閒裝、牛仔褲則是帥氣瀟灑的都會時髦女性風。
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