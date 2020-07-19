吃早餐拿「總統Villa住宿券」 早安美芝城振興抽好康

六善（Six Senses）運營的度假酒店均位於人跡杳然但美景渾然天成的地點之中。集團以獨特而且多樣化的個性設計而聞名，旗下每一間設施均嚴格遵循對社區、永續與健康的承諾。將於今年9 月開幕的撒哈魯特六善酒店（Six Senses Shaharut）坐落於內蓋夫沙漠（Negev Desert）南部的阿拉番山谷（Arava Valley），擁有豐富的古代聖經歷史背景以及無垠壯闊的沙漠景觀，吸引旅人前往一探究竟。

2020-07-19 08:24