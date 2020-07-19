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吃早餐拿「總統Villa住宿券」 早安美芝城振興抽好康
已經有37年歷史的連鎖早餐店「早安美芝城」，為配合振興券方案，自7月20日起推出振興抽獎活動，只要消費滿額就可參加抽獎，最大獎可獲得台東池上日暉國際度假村總統Villa住宿券，另還有多間飯店住宿券、遊樂園門票等獎項，中獎率100%。
本次早安美芝城所推出的回饋活動，時間自7月20日至9月30日，民眾只要前往指定門市，單筆消費滿200元就可參加抽獎，獎項包括有台東池上日暉國際度假村總統Villa住宿券，另外還有關西六福莊生態度假旅館1泊1食、六福村門票兌換券、大溪威斯汀酒店住宿券、墾丁華泰瑞苑度假飯店住宿券等禮品，並有多款餐點抵用券。除了抽獎外，參加線上回函活動，另還有機會獲得價值41,800元的墾丁華泰瑞苑度假飯店總統套房住宿券。
創立自1983年的早安美芝城，是台灣首間連鎖早餐品牌，目前在台已有千間連鎖店，並有超過40間品牌概念店。近期也與建築師劉國滄合作，針對品牌視覺及店裝系統全新規劃。配合此次活動，業者也推薦招牌豬肉堡、高讚塔豬柳蛋餅、薯泥丹麥吐司、台灣甜心甘薯條等餐點，可作為購買時的參考名單。
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