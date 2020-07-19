日本超熱賣！艾杜紗全新甜美潤唇蜜 抹出Q軟柔嫩寶寶唇

市面上的唇膏商品百百種，但潤唇系列是許多消費者無法抗拒的單品之一，不過度高調又有滋潤的潤色感，適合各種場合。日本美妝保養品牌ettusais艾杜紗全新推出水潤透亮唇彩「艾妳愛妳潤唇蜜」，夢幻色搭配簡約的軟管身設計，非常清新討喜，也難怪在日本上市後就掀起搶購熱潮！

「艾妳愛妳潤唇蜜」延續了艾杜紗熱銷商品護唇精華的成分，質地輕盈透潤，顯色的同時也因為調和細緻珠光粉末，所以可根據不同的角度折射黃色、粉色的珠光，與唇色自然融合，清爽不黏膩，呈現Q軟柔嫩的寶寶質感唇部妝感。全系列在台灣推出7種顏色，結合戀愛旅程中經歷的酸甜苦辣，包含閃粉色#02愛初戀、亮橘色#03愛曖昧、桃紅色#04愛熱戀、火紅色#05愛佔有、玫瑰色#06愛心動、摩卡色#07愛心痛以及紅棕色#08愛分手。其他新品包含魔束捲翹睫毛底膏、魔束捲翹睫毛膏與魅惑心機眉彩膏。