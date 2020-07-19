羅胖轉型開講Podcast 音頻助認知升級

21世紀資訊爆炸，如何「在迷茫時代裡當個明白人」？中國知識型網紅「羅胖」羅振宇在Podcast指點了一條路，他從《邏輯思維》視頻節目轉型到《得到》app音頻節目，不斷幫聽眾「認知升級」，提高智慧層次；甚至推出「十萬個怎麼辦」企劃，進一步幫普羅大眾「解決問題」。

邏輯思維颳起旋風

「有種、有趣、有料，這就是我的《邏輯思維》！」央視主播出身的羅振宇自號「羅胖」，2012年他開創知識型視頻脫口秀《邏輯思維》，他說，很多古代有錢人自己是不讀書的，而是專門花錢雇人讀書給他聽，「從今以後，我就是您身邊的那個讀書人！」並以「（自己用力讀書）死嗑自個，娛樂大家」闖出了名號。

《邏輯思維》的講題包羅萬有，從進化論到清末政治困局，從泡妞到廢死議題，從羅馬如何衰亡到美國的光榮與夢想，從官渡之戰到中途島海戰，甚至從鬱金香球莖論述泡沫經濟，都能讓人「腦洞大開」增廣視野。但羅胖強調，他並不想給歷史下結論，而是藉由事件帶來啟發，為聽眾點亮能看清未來的「互聯網思維」。

同時，羅胖堅持每天早晨6點在微信放送60秒音頻，講述他當日的讀書或生活心得，藉由《邏輯思維》與微信兩個管道，加上執行長李天田（脫不花）的營運手腕，羅胖不只週邊賣得嚇嚇叫，更成為中國知識經濟「認知升級」的龍頭品牌。

得到App認知升級

2016年，羅胖開闢《得到》音頻App，改為約10分鐘的節目型態，不再限於羅振宇本人開講，他找來科學作家萬維鋼、海銀資本創始合夥人王煜全、財經學者吳伯凡等數十位名師倍增講課力，從財經管理到學術知識，從人際關係到教育，甚至教怎麼編劇，愈發著重實用導向。

羅胖近期的新計畫，更加著重在實務問題的解決方案，從「十萬個為什麼」發想，認為這樣還不夠滿足聽眾需求，進而推出「十萬個怎麼辦？」的企劃，要與普羅大眾的實際需求互動，當有人提出工作與生活的疑問時，就有專家負責解答，累積解決疑難的「智慧庫」，讓podcast的功能性進一步提升到全新的境界。

台灣也有知識網紅

台灣也不乏知識型網紅，如「阿滴」教英文、「啾啾鞋」傳遞超邊緣冷知識、「PAPAYA電腦教室」以常用的電腦應用軟體教學為主；還有之前很夯的「理科太太」，以科普為導向為大眾解惑常見迷思。不過上述網紅多為youtuber，用podcast系統性傳遞知識的則較少，或許是未來國內市場尚有開發潛力的藍海。

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