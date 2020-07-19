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絕美灰色、象牙白 Vivienne Westwood推線上訂製婚紗

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
Vivienne Westwood推出線上訂製婚紗服務。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood推出線上訂製婚紗服務。圖／Vivienne Westwood提供

英國龐克教母品牌Vivienne Westwood旗下婚紗風格充滿個性，不同於傳統浪漫公主風，主打的是帶有一點小叛逆的獨特氣質，不只受到《慾望城市》裡的凱莉青睞，美國女星麥莉希拉結婚時穿的也是品牌的婚紗。

以往顧客只能在倫敦梅費爾以及紐約曼哈頓精品店享有專屬的訂製服務，這對許多海外的消費者來說實在不是很方便，現在Vivienne Westwood將傳統的訂製精神帶往雲端，在品牌官方網站推出網路預約訂製服務，滿足更多新人的需求。

新人們可以透過數位模式享有專屬的量身服務。而除了線上寄出專屬邀約讓客戶能透過線上欣賞到最新一季的新娘禮服以及訂製服之外，工匠團隊也會全程與之討論並把客戶需求融入服裝、造型甚至是配飾等等，更會將布料選項寄送到客戶的家中，經過實際觸摸質感後進而製作出更貼合客戶願望的婚紗。

Vivienne Westwood 2020全新Rose訂製婚紗系列依然使用具永續發展性的布料完成，靈感來自經典玫瑰印花並透過柔和的灰色系、浪漫的象牙白色系等現代方式來重新詮釋，並加入Vivienne Westwood經典馬甲元素和層層堆疊的絲綢、薄紗，同時結合剛強性格和柔美女人味。

Vivienne Westwood推出線上訂製婚紗服務。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood推出線上訂製婚紗服務。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood 2020全新Rose訂製婚紗系列依然使用具永續發展性的布料完成。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood 2020全新Rose訂製婚紗系列依然使用具永續發展性的布料完成。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood推出線上訂製婚紗服務。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood推出線上訂製婚紗服務。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood 2020全新Rose訂製婚紗系列依然使用具永續發展性的布料完成。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood 2020全新Rose訂製婚紗系列依然使用具永續發展性的布料完成。圖／Vivienne Westwood提供

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