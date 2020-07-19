Podcast正夯！蜜雪兒歐巴馬的新節目 Spotify獨家上架
最近超夯的Podcast，連美國前第一夫人蜜雪兒‧歐巴馬（Michelle Obama）也加入主持行列！
「蜜雪兒歐巴馬Podcast」（The Michelle Obama Podcast）將於7月29日在Spotify獨家上線，供全球近3億的免費和Premium用戶收聽。系列節目將由蜜雪兒‧歐巴馬主持，每一集的主題將聚焦在形塑我們成長的各種人際關係，從手足情誼、好朋友、伴侶、父母和人生導師，到探討我們和自己的關係以及身心健康狀況，帶領聽眾和前第一夫人進行最真誠、最私密的對話。
蜜雪兒‧歐巴馬表示，「我希望這個系列能夠成為一個可以探索有意義的議題，並且釐清那些生命中的未知。透過節目能夠幫助聽眾和他們生命中重要的人展開新的對話，甚至是困難的對話，這正是人們為彼此建立更多體諒和同理心的方法。」讓我們認識到當人們允許自己展現脆弱、敞開心胸、並專注在重要的事物上時，將發展出無限的可能。
節目也將邀請眾多大咖的特別來賓，包括瑪麗安和克雷格‧羅賓森（Marian and Craig Robinson）、康納‧歐布萊恩（Conan O’Brien）、瓦萊麗‧賈瑞特（Valerie Jarrett）、米歇爾‧諾里斯（Michele Norris），以及雪倫‧馬隆醫師（Dr. Sharon Malone MD）加入節目。
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