今日走一趟信義香堤廣場 體驗sodastream、Nespresso沁涼飲品

想要把握週末外出走走，又不想被炎熱天氣打敗，趕快趁今天走趟信義區香堤廣場，一次體驗2種截然不同的沁涼飲品樂趣。

咖啡品牌Nespresso打造「夏日凍感降溫實驗室」，運用今夏推出的2款全新限量冰咖啡：清爽冰咖啡（FREDDO DELICATO）及濃醇冰咖啡（FREDDO INTENSO），只要簡單加入冰水、氣泡水、牛奶或風味糖漿，就能現場DIY做出4款層次豐富、沁人心脾的冰咖啡特調，同時享受膠囊咖啡機一鍵萃取的便利性。實驗室更結合大型熱感儀科技互動裝置，讓品飲沁涼冰咖啡的降溫體驗更有感，更精心打造的絕美玻璃屋和大型咖啡杯裝置可盡情拍出打卡網美照。想體驗的民眾快把握今日於台北信義香堤廣場旁，下週末7月25至26日將移師台中草悟廣場限時登場。

Nespresso「夏日凍感降溫實驗室」結合大型熱感儀測溫影像，發揮科技創意，親身感受品嚐限量頂級冰咖啡前後的有感降溫效應。圖／Nespresso提供 Nespresso全新夏季限量冰咖啡：清爽冰咖啡及濃醇冰咖啡，只要簡單加入冰水、氣泡水、牛奶或風味糖漿，就能做出層次豐富的冰咖啡特調。圖／Nespresso提供 消費者可於現場享受膠囊咖啡機一鍵萃取的便利性，體驗4款限定「夏季冰咖啡凍感食譜」的絕妙風味。圖／Nespresso提供 Nespresso「夏日凍感降溫實驗室」本週末於台北信義香堤廣場旁，7月25至26日將移師台中草悟廣場限時登場。圖／Nespresso提供