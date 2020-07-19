今日走一趟信義香堤廣場 體驗sodastream、Nespresso沁涼飲品
想要把握週末外出走走，又不想被炎熱天氣打敗，趕快趁今天走趟信義區香堤廣場，一次體驗2種截然不同的沁涼飲品樂趣。
咖啡品牌Nespresso打造「夏日凍感降溫實驗室」，運用今夏推出的2款全新限量冰咖啡：清爽冰咖啡（FREDDO DELICATO）及濃醇冰咖啡（FREDDO INTENSO），只要簡單加入冰水、氣泡水、牛奶或風味糖漿，就能現場DIY做出4款層次豐富、沁人心脾的冰咖啡特調，同時享受膠囊咖啡機一鍵萃取的便利性。實驗室更結合大型熱感儀科技互動裝置，讓品飲沁涼冰咖啡的降溫體驗更有感，更精心打造的絕美玻璃屋和大型咖啡杯裝置可盡情拍出打卡網美照。想體驗的民眾快把握今日於台北信義香堤廣場旁，下週末7月25至26日將移師台中草悟廣場限時登場。
氣泡水機品牌sodastream歡慶登台10週年，本週末也於台北信義香堤大道北段展開「sodastream台灣十週年口感派對」體驗活動，現場除展示最新推出與LINE FRIENDS攜手合作、讓熊大和兔兔能躍上專用水瓶和氣泡水機上的超萌限量紀念款之外，全系列機種也一字排開讓消費者一次體驗不同機型特色亮點。現場還運用旗艦機POWER電動氣泡水機形象，打造全台最大4米高氣泡水機打卡地標，讓消費者走進體驗最狂氣泡風速。接下來連續1個月週末也將巡迴台南西門新光三越、高雄漢神巨蛋、台中新光三越盛大登場。
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