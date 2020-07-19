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再來玩一次？ 馬拉灣樂園人散後眼鏡和拖鞋留現場
昨天是暑假首次周末，麗寶樂園馬拉灣水上樂園人潮湧入戲水，昨晚人潮離開後，工作人員整理出很多遊客留在現場的眼鏡和拖鞋，麗寶樂園長王永豪疑問，遊客沒帶眼鏡穿拖鞋，昨晚如何回家？有朋友回應他，政府推安心旅遊，19歲以下無限次入園免費，這些人今天應該會回水上樂園再玩一次，眼鏡和拖鞋就放原地。
王永豪昨晚在臉書說，馬拉灣大海嘯巡園後，發現許多「戰利品」，整理出很多遊客沒帶回家的眼鏡和拖鞋，他不知遊客沒這些物品，如何回家，也質疑，是否現代人物質生活充沛，再買就好。
他戲稱，遊客留下的物品，快可以開鞋店和眼鏡店；有朋友回應他，有些遊客可能忘記帶走，有些人可能真的玩過就丟，或是打算今天再來玩，不急著帶走。
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