運動創新加速器成果展 12家運動新創分享商模

由教育部體育署、交通大學產業加速器中心及以色列國際運動創新產業聯盟HYPE共同經營的SPIN Accelerator TAIWAN 臺灣運動創新加速器，今天舉行第4期計畫Demo Day成果展示。此次包含法國、南韓、新加坡及馬來西亞等6個國家在內，共有12家具潛力的運動新創公司分享商業模式，並接受臺灣運動加速器的輔導，與在地的運動業者接觸，共同為臺灣運動科技注入新能量。

本期培訓專案共招募12個優秀具潛力的國內外運動創新團隊，其中6個國外團隊包含注重兒童健康議題的法國智能手錶團隊Team8、研發即時反饋訓練數據桌球板的韓國團隊FastPong、開發體育活動媒合平台的阿拉伯聯合共和國團隊Spogo、結合運動貼布與壓縮衣的韓國機能服飾團隊Wave Wear、設計團隊式跨國合作跑步運動平台的馬來西亞團隊BiiB及為亞洲體格基因客製化健身平台的新加坡團隊ELXR；6個國內團隊包含開發AI智能互動健身環境平台的Uniigym優力勁聯、即時監測復健成效智能設備的Conzian康立安智能醫療設備、研發高效能過濾薄膜的MbranFiltra膜淨材料、設計協助游泳訓練的免穿戴式防水訓練追蹤設備的Galerdo、開發獵鷹造型高性能自行車坐墊的All-wings宇珈企業社及研發以肉桂紗線製成含抗臭功效的環保服飾KOUP景曜實業。