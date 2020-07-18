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國美館「版印潮」今開展 東西方經典版畫再現

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
文化部長李永得今至國美館參觀「版印潮」國際版畫主題展。記者葉冠妤/攝影
文化部長李永得今至國美館參觀「版印潮」國際版畫主題展。記者葉冠妤/攝影

國立台灣美術館接續4日開展的「第十九屆國際版畫雙年展」，今(18)日再推出國際版畫主題展「版印潮」，總共109件作品，帶領觀眾透過版畫這項最貼近庶民生活的藝術形式，感受台灣近百年來與世界社會脈動、美學風尚與文化串流。國美館今舉行開幕式，文化部李永得、版畫藝術家沈金源、參展藝術家陳曉朋、林仁信及翁梁源皆出席。

李永得表示，「版印潮」是配合國際版畫雙年展推出的展覽，是視覺藝術的重要代表，更促成藝術常民化，因此被國美館列為致力推廣項目，文化部一定站在支持角度，讓國美館持續推動台灣的視覺藝術，提升能見度、國際化，建立台灣文化品牌。

國美館館長林志明指出，本季國美館有兩檔競賽型展覽「109年全國美術展」及「中華民國第19屆國際版畫雙年展」，「版印潮」則是接續著國際版雙，展出世界藝術大師版畫創作、國美館自身的台灣版畫經典收藏、國際版雙歷屆獲獎精選等名家作品。

「版印潮」策展人、國美館展覽組副研究員簡伯如表示，展覽共邀請85位國內外藝術家作品參與，展出版畫創作94件、圖書文獻15件，總共109件展品。

簡伯如介紹，「版印潮」展覽將作品分類為「名家經典」、「寫實之力」、「現代風尚」、「當代演繹」等四個子題，「名家經典」展出畢卡索、馬諦斯、夏卡爾、李奇登斯坦等20世紀世界藝術大師媒材與形式多樣的版畫創作；「寫實之力」強調版畫如何作為公共話語的平台與社會實踐場域，成為社會意識的有力推手；「現代風尚」則藉由受西潮影響的現代版畫運動，突顯版畫在各傳統文化的現代化的美學運動中扮演關鍵的推動角色；「當代演繹」著眼於由技術轉向論述的當代版畫，如何透過對自身定義的質疑來傳遞創意、介入當代藝術。

簡伯如說，這次展覽挑選的台灣版畫年代從明清跨至當代，是從前策展少有的跨距，主要是想呈現台灣版畫在不同時代的多元面貌，透過本展，一則可以通盤掌握台灣版畫發展歷程，二則藉由世界各地與台灣版畫作品相互對照，發現不同文化的特殊性和普遍性。

國美館「版印潮」今開展，圖為台灣版畫家羅平和「達悟的夢魘」。記者葉冠妤/攝影
國美館「版印潮」今開展，圖為台灣版畫家羅平和「達悟的夢魘」。記者葉冠妤/攝影
國美館今舉行國際版畫主題展「版印潮」開幕式，文化部長李永得、國美館館長林志明、版畫藝術家沈金源、參展藝術家陳曉朋、林仁信及翁梁源等人皆出席。記者葉冠妤/攝影
國美館今舉行國際版畫主題展「版印潮」開幕式，文化部長李永得、國美館館長林志明、版畫藝術家沈金源、參展藝術家陳曉朋、林仁信及翁梁源等人皆出席。記者葉冠妤/攝影

藝術家 李永得 文化部

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