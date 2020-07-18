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下半年大走桃花運的4大星座！處女狂被追、摩羯多相親
2020下半年開始，桃花運氾濫的星座有哪些呢？告別上半年陰霾，終於看見了一道曙光，對於以下4個星座，有了救贖。雖說桃花有分好與壞，但無論如何，不管遇到什麼樣的桃花，都是一種緣分，固守自己的愛情原則，認真去對待，相信脫單有望啊。
雙子座
最近開始喜歡往外走動的雙子座，人氣越來越高漲。人緣好的雙子，下半年桃花也會一步步的推進生活，喜歡與周圍人交流的雙子座，即便是陌生人，也會相談甚歡，千萬別錯過下半年即將綻放的桃花運。
處女座
開始在意自己的外在，也喜愛打扮的處女座，在下半年度，可以多注重自己的外在形象，吸引許多求偶者，雖然不盡然都是好桃花，但身為單身狗的處女座，偶爾享受被追求的氛圍，也是一種生活中的樂趣。
射手座
開始走出過去陰霾的射手座，終於撥雲見日，開始走桃花運，如果你是單身許久的射手座，不建議你在網路上、交友軟體上尋找戀愛機會。面對面的談情說愛，不僅對於好感度會加分，面對追求者的面前，也會感受到你春風滿面的感覺，當然脫單的機會大幅升高。
摩羯座
單身許久的摩羯座，近期可能有些壓力在於婚姻、朋友間的社交圈中。但千萬別因為單身而感到氣餒，要開始走桃花運的摩羯座，近期的相親機會變多了，無論是朋友介紹、參加活動被引薦、親友的推薦，都有可能因此而使你脫單喔。
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