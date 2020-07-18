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Jacquemus麥田浪漫大秀搬出一張床 最後只好躺下來？
法國時尚品牌Jacquemus繼上次在南法薰衣草田走秀，這次又自顧自在巴黎近郊的麥田發表2021春夏全新系列，礙於新冠肺炎的疫情影響，各品牌多半以線上、影音、形象圖形式發表，但喜歡做尺寸迷你到毫無用處、卻又可愛得要命的Le Chiquito包款的Jacquemus，依然故我在麥田辦起了600公尺伸展台的大秀。
這個場景讓人想到2000年上映的老片「神鬼戰士（Gladiator）」，羅素克洛在去世前的跑馬燈就是重返歸鄉的麥田，以手輕拂著風中翻飛如浪的麥穗，畫面令人印象深刻；而Jacquemus選在巴黎西北部的Vexin National Park發表，源於設計總監Simon Porte Jacquemus堅持，「對我來說，時裝發表不可以只是一條短片。它是時裝的核心，是我們的生活。」因此這場大秀伸展台、模特兒及觀眾等既定元素一樣不缺，在麥田中也維持良好社交距離；Simon Porte Jacquemus表示設計團隊中有一半的人受限於疫情無法到達現場，因此這場秀也成為了他對合作夥伴堅定的情誼表現，現場100位賓客則坐在麥穗堆中的椅子上。
每年發表兩個季度、男女裝合併的Jacquemus，本季作品延續慵懶隨興的南法氣質，和麥田的浪漫相互輝映，標誌性的Le Chiquito手袋提炳延伸作為肩背帶，也可纏繞兩圈以手提展現獨特性，以愛（L’amour）為主題的新裝延續前幾季的風格輪廓，展現洋溢慵懶的度假風情；唯麥田中放了一張床，極為超現實，在走到發昏的模特兒心中，是最渴望又很遙遠的距離吧。
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