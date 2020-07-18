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Jacquemus麥田浪漫大秀搬出一張床 最後只好躺下來？

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
Jacquemus在巴黎近郊的麥田舉辦大秀，相當浪漫。圖／取自IG
Jacquemus在巴黎近郊的麥田舉辦大秀，相當浪漫。圖／取自IG

法國時尚品牌Jacquemus繼上次在南法薰衣草田走秀，這次又自顧自在巴黎近郊的麥田發表2021春夏全新系列，礙於新冠肺炎的疫情影響，各品牌多半以線上、影音、形象圖形式發表，但喜歡做尺寸迷你到毫無用處、卻又可愛得要命的Le Chiquito包款的Jacquemus，依然故我在麥田辦起了600公尺伸展台的大秀。

這個場景讓人想到2000年上映的老片「神鬼戰士（Gladiator）」，羅素克洛在去世前的跑馬燈就是重返歸鄉的麥田，以手輕拂著風中翻飛如浪的麥穗，畫面令人印象深刻；而Jacquemus選在巴黎西北部的Vexin National Park發表，源於設計總監Simon Porte Jacquemus堅持，「對我來說，時裝發表不可以只是一條短片。它是時裝的核心，是我們的生活。」因此這場大秀伸展台、模特兒及觀眾等既定元素一樣不缺，在麥田中也維持良好社交距離；Simon Porte Jacquemus表示設計團隊中有一半的人受限於疫情無法到達現場，因此這場秀也成為了他對合作夥伴堅定的情誼表現，現場100位賓客則坐在麥穗堆中的椅子上。

每年發表兩個季度、男女裝合併的Jacquemus，本季作品延續慵懶隨興的南法氣質，和麥田的浪漫相互輝映，標誌性的Le Chiquito手袋提炳延伸作為肩背帶，也可纏繞兩圈以手提展現獨特性，以愛（L’amour）為主題的新裝延續前幾季的風格輪廓，展現洋溢慵懶的度假風情；唯麥田中放了一張床，極為超現實，在走到發昏的模特兒心中，是最渴望又很遙遠的距離吧。

野餐盤+皮革提帶成為本季的時髦配件。圖／取自IG
野餐盤+皮革提帶成為本季的時髦配件。圖／取自IG
Jacquemus本季以刀叉皮革、切割愛心和塗鴉作為服裝的細節。圖／取自IG
Jacquemus本季以刀叉皮革、切割愛心和塗鴉作為服裝的細節。圖／取自IG
100位賓客坐在麥田旁的椅子上看秀，保持社交距離。圖／取自IG
100位賓客坐在麥田旁的椅子上看秀，保持社交距離。圖／取自IG
Jacquemus的2021春夏大秀以愛為主題。圖／取自IG
Jacquemus的2021春夏大秀以愛為主題。圖／取自IG
Jacquemus在麥田舉辦大秀，浪漫到底。圖／取自官方IG影片
Jacquemus在麥田舉辦大秀，浪漫到底。圖／取自官方IG影片
各式各樣的Le Chiquito包款是Jacquemus的經典之作。圖／取自IG
各式各樣的Le Chiquito包款是Jacquemus的經典之作。圖／取自IG
模特兒身上的西裝細節，是一串串的刀、叉皮革裝飾。圖／取自IG
模特兒身上的西裝細節，是一串串的刀、叉皮革裝飾。圖／取自IG
Jacquemus以南法的優閒度假風格創作服裝。圖／取自IG
Jacquemus以南法的優閒度假風格創作服裝。圖／取自IG
走完Jacquemus的600公尺長伸展台，最後只想躺下來吧。圖／取自IG
走完Jacquemus的600公尺長伸展台，最後只想躺下來吧。圖／取自IG
法國品牌Jacquemus選在巴黎西北部的Vexin National Park發表2021春夏大秀。圖／取自IG
法國品牌Jacquemus選在巴黎西北部的Vexin National Park發表2021春夏大秀。圖／取自IG
Jacquemus的配件向來有趣得很，拎這個包款去喝咖啡還可以當抱枕。圖／取自IG
Jacquemus的配件向來有趣得很，拎這個包款去喝咖啡還可以當抱枕。圖／取自IG
Jacquemus有各式各樣靈感來自野餐籃的包款。圖／取自IG
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疫情 巴黎 模特兒

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