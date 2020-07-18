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限量小米手環5加1元多1件！小米新竹巨城專賣店開幕吸引百人排隊

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
位於新竹Big City遠東巨城購物中心1樓的「小米新竹巨城專賣店」正式開幕。圖／小米台灣提供
位於新竹Big City遠東巨城購物中心1樓的「小米新竹巨城專賣店」正式開幕。圖／小米台灣提供

看準後疫情新生活的商機，小米台灣宣布今年至少再拓展4間實體門市，連同先前已開幕的17間，共將有21間實體門市串聯全台潛力商圈，7～8月間陸續進駐高雄交通樞紐的新光三越高雄左營店、新竹Big City遠東巨城購物中心、台中新興文青聚集地台中綠園道商圈、擁有年度最熱門XPARK水族館的桃園新光影城。繼7月17日開幕的「小米高雄左營專賣店」之後，位於新竹Big City遠東巨城購物中心1樓的「小米新竹巨城專賣店」今天（7月18日）也正式開幕，開幕首2日祭出新品小米手環5加1元多1件的限量活動，上午8點就已有100人排隊，明天還有一次機會，小米手環5兩條特價946元、限量100名，米粉千萬別錯過。

7月19日「小米新竹巨城專賣店」前50名結帳就送白色小米隨身風扇（小米手環5加1元多1件活動除外）；即日起至8月30日於「小米新竹巨城專賣店」單筆消費滿500元並上網登錄，有機會抽中米家掃拖機器人G1、小米便攜相片印表機、小米手環5等好禮。

日前開幕的「小米高雄左營專賣店」是高雄3間小米專賣店，7月19日單筆消費滿1,000元就送小米USB 3.0 HUB、滿3,000元送小米隨身藍牙喇叭；購買米家掃拖機器人1C可用超值優惠價加購專屬耗材組。

小米台灣響應振興計畫，同步於小米實體門市推出加碼振興券方案，即日起至7月22日在小米實體門市購買指定商品可享最高800元折扣，米家掃拖機器人1C折價800元、振興特惠價5,795元；米家空氣淨化器Pro折價800元、振興特惠價6,095元；米家掃拖機器人折價500元、振興特惠價8,495元；另有商品直降、滿1,000減100、組合套裝等多項優惠。

「小米新竹巨城專賣店」開幕祭出小米手環5加1元多1件的限量活動，今天（7月18日）上午8點已有100人排隊人潮。圖／小米台灣提供
「小米新竹巨城專賣店」開幕祭出小米手環5加1元多1件的限量活動，今天（7月18日）上午8點已有100人排隊人潮。圖／小米台灣提供
「小米新竹巨城專賣店」開幕祭出小米手環5加1元多1件的限量活動，今天（7月18日）上午8點已有100人排隊人潮。圖／小米台灣提供
「小米新竹巨城專賣店」開幕祭出小米手環5加1元多1件的限量活動，今天（7月18日）上午8點已有100人排隊人潮。圖／小米台灣提供
位於新竹Big City遠東巨城購物中心1樓的「小米新竹巨城專賣店」正式開幕。圖／小米台灣提供
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