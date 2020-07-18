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往自己臉上貼金！蘭蔻頂級面膜，1片蘊含1瓶黃金玫瑰霜
「往自己臉上貼金」是真的！蘭蔻新推出頂級面膜「絕對完美24K黃金玫瑰霜面膜」，採用24K金四層導入材質，一片面膜中，含有一整瓶頂級黃金玫瑰霜的修護活性，只要敷20分鐘，讓臉上肌膚一整個活過來，散發年輕光采。
蘭蔻以尖端技術為女性打造頂級保養品「絕對完美系列」，先推出絕對完美黃金玫瑰霜，經過超過800個步驟製作，今年則推出絕對完美24K黃金玫瑰霜面膜，有更進一步的技術。
24K黃金玫瑰霜面膜內含24K金光璨複方、99%黃金玫瑰精粹，最特別是面膜的4層材質，從密封養分的金箔層，讓肌膚升溫到最能吸收的溫度，之後是人造蠶絲層，能抓住活性氧分，搭配絨毛層的附著力，包覆肌膚，且高濃度養分可透過絨毛直接吸收，最後是包含玫瑰雙能量的乳霜層。
也因為能往臉上貼金，敷臉過程能讓肌膚持續吸收精華，長效修護，讓肌膚一敷年輕。
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