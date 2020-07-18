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屈臣氏「7/18超級星期六」振興三倍券好康加碼！康是美推限時85折
今天（7月18日）是「振興三倍券」上路的第一個星期六，屈臣氏加碼推出「超級星期六」優惠，折扣後結帳金額滿488元可享88折、寵i會員周六點數6倍送，搭配振興三倍券優惠最高可享超過27%回饋。康是美即日起至8月4日持一張紙本振興三倍券購物即可享整筆消費85折優惠。
即日起至8月14日持紙本振興三倍券至全台屈臣氏消費滿額就送商品提貨券，使用200元面額振興三倍券一張送20元商品提貨券，使用500元面額振興三倍券一張送50元商品提貨券，商品提貨券可累送不限數量。使用信用卡消費也有優惠，即日起至9月14日期間周二刷國泰世華卡折扣後單筆消費滿888元現折100元、滿3,000元加碼送400元刷卡金（需登錄）；周三刷玉山卡折扣後單筆消費滿988元可享88折、滿3,000元加碼送100元刷卡金（需登錄）；7月18日「超級星期六」建議使用中國信託LINE Pay卡，除了有筆筆5%的回饋之外，折扣後消費滿988元再送LINE Points 100點，搭配結帳金額折扣後滿488元享88折，最高可享超過27%的回饋。
康是美即日起至8月4日持一張紙本振興三倍券購物可享整筆消費85折優惠，使用電子振興三倍券也有優惠，綁定指定7家信用卡、街口支付單筆消費滿3,000送450元刷卡金或等值點數或街口券，詳情依店內公告為主。康是美同時推出振興專區，8月4日前有近200件商品任選2件、3件、6件、13件500元的活動，保健食品、醫美商品、專櫃消費滿3,000送300元。
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