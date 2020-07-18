170公分巨型莎莉等你拍照！全台首家「PLAY LINE FRIENDS」主題商店在台中
LINE FRIENDS、宇宙明星BT21的粉絲們集合！位於台中逢甲商圈的LINE FRIENDS台中店將在7月31日正式開幕，不同於台北新光三越A11和中港店的設計，全新的LINE FRIENDS商店將會以「PLAY」為主題設計，除了首爾、新加坡、馬尼拉有「PLAY LINE FRIENDS」主題商店之外，台中將是全台首家「PLAY LINE FRIENDS」主題商店，以明亮活潑的黃色為底色，搭配熊大、兔兔等BROWN & FRIENDS角色及宇宙明星BT21的塗鴉設計，更特別的是有別於以往LINE FRIENDS STORE以巨型熊大做為迎賓主角，「PLAY LINE FRIENDS台中店」將會有170公分的巨型莎莉迎接粉絲，打造台中逢甲商圈拍照打卡新熱點，粉絲敲碗期待的SALLY & FRIENDS、BT21 BABY系列也會在台中現身。
「PLAY LINE FRIENDS台中店」搶先首賣的商品包括「BROWN & FRIENDS限定午餐袋」採用PLAY主題的黃、黑配色，上面印有熊大與莎莉托腮坐等吃飯，呆萌模樣相當可愛；開幕還推出全台獨家限定禮盒，以MINI BROWN & FRIENDS為主題設計，內含紙膠帶組、筆記本、環保背心袋，限量150組。
宇宙明星BT21也推出台中限定的商品組合，包括「PLAY LINE FRIENDS」主題塗鴉風格設計的手繪飲料提袋、美式風格簡約短T恤、背心購物袋等，限量200組。
在「PLAY LINE FRIENDS台中店」裝潢期間，邀請粉絲搶先尋找莎莉的身影，找到後掃描QR Code加入LINE FRIENDS官方帳號並輸入通關密語「一起到台中PLAY」可獲得禮物兌換券；無法到台中的粉絲可於7月27日至7月31日到LINE FRIENDS_TW的臉書粉絲專頁按讚加入，於活動貼文留言#一起到台中PLAY，並標記兩名好友，同樣有機會獲得驚喜好禮。
7月31日「PLAY LINE FRIENDS台中店」開幕當天，單筆消費滿1,000元送「莎莉造型手工翻糖餅乾」，限量150個；與莎莉等身公仔合照並公開打卡可獲得「BROWN & FRIENDS」限定海報；全館消費單筆滿1,200元送獨家贈品；響應台中購物節，使用LINE PAY結帳可享6%點數回饋。
●PLAY LINE FRIENDS台中店資訊：
地址：台中市西屯區福星路401號1樓
營業時間：7月31日中午12點開幕，正常營業時間為下午1點至晚上10點
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