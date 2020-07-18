「很尬檸檬」X「很慢荔枝」 台啤今夏大玩特調
近日全台持續飆高溫，「啤酒」消暑更熱賣。台啤微醺系列新推出2款「塩味檸檬啤酒」及「塩味荔枝啤酒」，用檸檬和荔枝獨特的酸甜風味為基底，搭配嚴選海鹽特調，不只如此，還打出「很尬檸檬」、「很慢荔枝」，名稱逗趣讓人不覺莞爾。
「塩味檸檬啤酒」將清新酸甜的檸檬與海鹽融合，加上台灣啤酒調和後，檸檬清香一掃夏日暑氣；罐身上一顆顆檸檬搭配手擠畫面，加上「很尬檸檬」字樣，非常吸睛。
另一款「塩味荔枝啤酒」則融合飽滿香甜的荔枝與海鹽，加上酸甜蘋果汁與台灣啤酒的交會，合奏出酸香迷人滋味，罐身上一粒粒荔枝搭配手摘畫面，「很慢荔枝」一花一果也體現土地的真摯與活力。
台啤微醺系列「塩味檸檬啤酒」及「塩味荔枝啤酒」即日起限定上市，相關資訊可查Facebook：https://www.facebook.com/beer.taiwan/。
【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
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