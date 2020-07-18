太熱流汗「背後狂冒痘」！醫師教3招養出最強完美背殺

台灣近期屢創高溫，一走在外面，馬上就汗流浹背，如果一不注意清潔，背上馬上會狂冒痘，如果要去海灘玩，一脫掉衣服就好尷尬，或是要穿露背的衣服，也會讓人看到背部痘。皮膚科醫師就表示，其實背部是很容易長痘的部位，而且難清理，重點是容易形成痤瘡，導致更嚴重的皮膚問題。

皮膚科醫師廖苑利表示，痘痘的形成，包括汗水、油脂及角質堆積，加上細菌滋生，特別是油性肌膚的人，背部容易長痘，但乾性、混合或敏感性肌膚，也會因為常常忽略後背部的保養，讓痘痘狂冒，醫師提醒，有3招可以解決背部長痘危機，打造最完美的背部肌膚，當個背殺。

一、醫師處方

一般狀況下，醫師會開立口服抗發炎藥物、外用藥膏，如果狀況比較嚴重，則可以口服A酸，加強治療效果。

二、使用正確的乳液

不管肌膚是什麼性質，可以在每天固定時間，使用含有果酸，或含有溫和酸類的身體入埸，擦拭按摩後背部肌膚，能加強角質層代謝，不會讓角質層累積，就能養出美背。

三、注意清潔

清潔是防範背後痘的重要事情，除了每天洗澡外，皮膚科醫師廖苑利也建議，如果會容易流汗的人，可多帶一件替換衣物，或是隨身攜帶毛巾，擦拭汗水，減少汗水在肌膚上停留時間，也能減少肌膚產生問題的機率。