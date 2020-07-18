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GUCCI時尚童話最終回 帥美的員工上場擔綱一日模特兒
「今天上班就穿GUCCI即將發表的時裝吧」，如果一早打開對話框，辦公室傳來這樣的訊息，那真的是不用賴床、立馬神采奕奕！GUCCI首度發表無季節系列，在米蘭數位時裝周的尾聲，邀請設計團隊穿上斜紋、格紋、瘋狂花卉、奇異色彩的創意時裝，走進「美之密室」的復古光暈中，唐老鴨沒有缺席，還帶來新朋友多啦A夢。
GUCCI本次發表時尚童話三部曲的終曲（Epilogue），象徵著創意總監Alessandro Michele對時尚的詰問。神奇儀式起自2月份，他扮演起視角顛倒者，將他創作旅程上的夥伴們推到舞台中心，用以重塑那些妙不可言、靈光乍現的時光。在5月的大片拍攝中，Alessandro Michele放棄他強迫症導演的角色，放任情況失控，毫無預設立場讓模特兒來定義他們自身，可能變成攝影師、說故事的人或製片。終於來到最終回，也為愛情三部曲畫上句點，這些服裝將由它們的創造者來展現，成為這個新故事的表演者。
在一整天的拍攝時光中，設計團隊透過窺視的鏡頭表現異於日常的樣態，以影像為虛、現場為實，Alessandro Michele探索虛實之間的對話，也是他創作出來的「美之密室」遊戲；他透過拆解結構、顛倒左右、挑戰語彙，仍然祭出視覺強烈的新作，四○年代的簡約頭巾、六○年代的嬉皮大花頭巾，到七○年代洋溢波西米亞美學、忠於自我的頭巾裝飾，為此系列時裝帶來點睛表現，猜想六、七○年代身形婀娜、濃妝高調的女星，出門逛街應該就是這個裝束吧，撞色的hobo包型相對拘謹，對應吉普賽穿搭的狂熱自我表現，設計團隊身兼活動人台的員工們，在似笑非笑之間，再度讓GUCCI成為怪誕美的最佳詮釋者。
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