快訊

你登記了嗎？藝FUN券1小時30萬人註冊 卡關可能是這原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

GUCCI時尚童話最終回 帥美的員工上場擔綱一日模特兒

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
古馳在時尚童話最終回以設計團隊親自上陣，詮釋自己參與其中設計而出的服裝。圖／GUCCI提供
古馳在時尚童話最終回以設計團隊親自上陣，詮釋自己參與其中設計而出的服裝。圖／GUCCI提供

「今天上班就穿GUCCI即將發表的時裝吧」，如果一早打開對話框，辦公室傳來這樣的訊息，那真的是不用賴床、立馬神采奕奕！GUCCI首度發表無季節系列，在米蘭數位時裝周的尾聲，邀請設計團隊穿上斜紋、格紋、瘋狂花卉、奇異色彩的創意時裝，走進「美之密室」的復古光暈中，唐老鴨沒有缺席，還帶來新朋友多啦A夢。

GUCCI本次發表時尚童話三部曲的終曲（Epilogue），象徵著創意總監Alessandro Michele對時尚的詰問。神奇儀式起自2月份，他扮演起視角顛倒者，將他創作旅程上的夥伴們推到舞台中心，用以重塑那些妙不可言、靈光乍現的時光。在5月的大片拍攝中，Alessandro Michele放棄他強迫症導演的角色，放任情況失控，毫無預設立場讓模特兒來定義他們自身，可能變成攝影師、說故事的人或製片。終於來到最終回，也為愛情三部曲畫上句點，這些服裝將由它們的創造者來展現，成為這個新故事的表演者。

在一整天的拍攝時光中，設計團隊透過窺視的鏡頭表現異於日常的樣態，以影像為虛、現場為實，Alessandro Michele探索虛實之間的對話，也是他創作出來的「美之密室」遊戲；他透過拆解結構、顛倒左右、挑戰語彙，仍然祭出視覺強烈的新作，四○年代的簡約頭巾、六○年代的嬉皮大花頭巾，到七○年代洋溢波西米亞美學、忠於自我的頭巾裝飾，為此系列時裝帶來點睛表現，猜想六、七○年代身形婀娜、濃妝高調的女星，出門逛街應該就是這個裝束吧，撞色的hobo包型相對拘謹，對應吉普賽穿搭的狂熱自我表現，設計團隊身兼活動人台的員工們，在似笑非笑之間，再度讓GUCCI成為怪誕美的最佳詮釋者。

像是吉普賽女郎的裝束有神秘詭譎的特質。圖／GUCCI提供
像是吉普賽女郎的裝束有神秘詭譎的特質。圖／GUCCI提供
王蛇、鳳梨、Logo字等符碼打造的手環，層疊浮誇的趣味。圖／GUCCI提供
王蛇、鳳梨、Logo字等符碼打造的手環，層疊浮誇的趣味。圖／GUCCI提供
這一次不只唐老鴨，還有新朋友多啦A夢也成為包款上的印花圖樣。圖／GUCCI提供
這一次不只唐老鴨，還有新朋友多啦A夢也成為包款上的印花圖樣。圖／GUCCI提供
各式各樣的格紋混搭和左右不對稱的斗篷裝束，表現叛逆學院風的特性。圖／GUCCI提供
各式各樣的格紋混搭和左右不對稱的斗篷裝束，表現叛逆學院風的特性。圖／GUCCI提供
GUCCI發表無季節系列的時尚童話最終回。圖／GUCCI提供
GUCCI發表無季節系列的時尚童話最終回。圖／GUCCI提供
創意總監Alessandro Michele非常擅長打造討人喜歡的怪胎
創意總監Alessandro Michele非常擅長打造討人喜歡的怪胎
GUCCI發表的時尚童話三部曲的終曲影像中，有著「這故事真的就完結了嗎」的趣味詰問。圖／GUCCI提供
GUCCI發表的時尚童話三部曲的終曲影像中，有著「這故事真的就完結了嗎」的趣味詰問。圖／GUCCI提供
唐老鴨的姪子Hue、Dewey和Louie在GUCCI托特包上玩得相當開心。圖／GUCCI提供
唐老鴨的姪子Hue、Dewey和Louie在GUCCI托特包上玩得相當開心。圖／GUCCI提供
寶石綠廣泛運用於GUCCI的時尚童話最終回。圖／GUCCI提供
寶石綠廣泛運用於GUCCI的時尚童話最終回。圖／GUCCI提供
唐老鴨照例出現在包款、服裝或飾項鍊等細節，宛如捉迷藏遊戲。圖／GUCCI提供
唐老鴨照例出現在包款、服裝或飾項鍊等細節，宛如捉迷藏遊戲。圖／GUCCI提供
各式復古的斜紋、格紋、印花以搶眼的色系，成為目光焦點。圖／GUCCI提供
各式復古的斜紋、格紋、印花以搶眼的色系，成為目光焦點。圖／GUCCI提供
窄身剪裁、喇叭褲和狂野大花打造出盡情表現自我的西裝。圖／GUCCI提供
窄身剪裁、喇叭褲和狂野大花打造出盡情表現自我的西裝。圖／GUCCI提供
各式各樣的頭巾是GUCCI時尚童話最終回的點睛配件。圖／GUCCI提供
各式各樣的頭巾是GUCCI時尚童話最終回的點睛配件。圖／GUCCI提供
難以駕馭的復古艷色斜紋，搭襯毛線編織包帶來華麗視覺效果。圖／GUCCI提供
難以駕馭的復古艷色斜紋，搭襯毛線編織包帶來華麗視覺效果。圖／GUCCI提供
Logo印花與丹寧仍是不可或缺的表現手法。圖／GUCCI提供
Logo印花與丹寧仍是不可或缺的表現手法。圖／GUCCI提供
所有拍攝圖像都標示著memo紙，讓服裝散發未完成的現在進行式的趣味。圖／GUCCI提供
所有拍攝圖像都標示著memo紙，讓服裝散發未完成的現在進行式的趣味。圖／GUCCI提供

延伸閱讀

多蘿西綠松石、安納貝爾玫瑰色 GUCCI推出指甲油系列！

佔地4000坪、200攤位！桃園新夜市「童話市集」7/17開幕，首日送30萬折價券

貓咪刺繡配粉紅小豬 GUCCI新款Ace球鞋超可愛

蕭敬騰出席GUCCI開幕自比被獵豹追殺的斑馬 薛仕凌自備雀斑妝圈粉

相關新聞

太熱流汗「背後狂冒痘」！醫師教3招養出最強完美背殺

台灣近期屢創高溫，一走在外面，馬上就汗流浹背，如果一不注意清潔，背上馬上會狂冒痘，如果要去海灘玩，一脫掉衣服就好尷尬，或...

GUCCI時尚童話最終回 帥美的員工上場擔綱一日模特兒

「今天上班就穿GUCCI即將發表的時裝吧」，如果一早打開對話框，辦公室傳來這樣的訊息，那真的是不用賴床、立馬神采奕奕！G...

Salvatore Ferragamo發表早春 極簡質樸的北歐風格

受到新冠肺炎疫情影響，Salvatore Ferragamo在米蘭數位時裝周以「塑造夢想（Shaping A Dream...

跟著影片走進TOD'S工坊 身歷其境參與早春系列的誕生

透過一個現實的虛擬故事，以影片方式放映，義大利品牌TOD’S舉辦了一場米蘭線上時裝發表會，這部名為「Inside TOD...

小米手環加1元多送一件 高雄「米」粉暴動了

繼台北、台中、台南之後，法雅客代理的第4家小米專賣店今天在新光三越左營店開幕，現場因祭出剛上市的小米手環5新品，加1元多...

畢業季腕錶顯個性 寶齊萊、萬寶龍、浪琴敢於逐夢

每年的七月，驪歌聲響起時，從學院裡離開的畢業生有分別、也有人生新階段的開展。寶齊萊（Carl F. Bucherer）獻...

玩具總動員前進台中快閃 美式懷舊風必拍必買亮點公開

《玩具總動員》25周年巡迴快閃店，第二站來到台中，《玩具總動員》懷舊電影院主題店7月17日至9月6日在草悟廣場登場，主題...

悶熱豔夏讓頭皮狂掉屑！3招解決困擾＋洗髮新品推薦

近日台灣夏日屢創高溫，悶熱的天氣，讓許多人頭皮都出現敏感危機，狂掉頭皮屑。穿黑色衣服時，掉頭皮屑讓人好尷尬，且不健康的頭...

許路兒、侯佩岑 雪白長腿搭內外翻轉Loro Piana托特包

許路兒近期詮釋了義大利品牌Loro Piana的Inside Out包款系列，並獲得她貼文「質感100」的讚賞，侯佩岑也...

用心做點心 全蔬食烘培糕點／檸檬司康、南瓜馬芬

因為體質關係，可能有人無法享用牛奶、奶油、雞蛋等食材，只取純植物性食材，與能簡單做出美味的糕點嗎？

初學者也學得會！在家做出令人怦然心動的咖啡拉花

你也是咖啡控嗎？因為熱愛咖啡而研究咖啡、甚至自學拉花，但成品總是不滿意？韓國金牌咖啡大師親授秘訣，從「傾倒角度」深度剖析...

海底景色為主題！台中港8月1日到9月13日上演超夢幻3D水影秀

疫情趨緩後為響應政府宣導國內觀光強化，台灣港務公司今天宣布，預計於8月1日至9月13日在台中港辦理3D水影秀活動，演出時...

熱門新聞

三倍券到手！他46分鐘花光all in威力彩 投報率很驚人？

華泰名品城5米飛機打造出國感 新光影城單日狂吸7萬人

KITTY、美樂蒂、布丁狗全都有！全球首間 「7-11 X Sanrio三麗鷗聯名店」西門町登場

不抽菸卻罹肺癌 中研院找到關鍵基因突變了

食品添加物、防腐劑...台灣人罹肺癌 可能是吃出來的

遊樂園補助不喊卡！林佳龍臉書再承諾：保證舉辦到8月31日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。