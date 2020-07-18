GUCCI時尚童話最終回 帥美的員工上場擔綱一日模特兒

「今天上班就穿GUCCI即將發表的時裝吧」，如果一早打開對話框，辦公室傳來這樣的訊息，那真的是不用賴床、立馬神采奕奕！GUCCI首度發表無季節系列，在米蘭數位時裝周的尾聲，邀請設計團隊穿上斜紋、格紋、瘋狂花卉、奇異色彩的創意時裝，走進「美之密室」的復古光暈中，唐老鴨沒有缺席，還帶來新朋友多啦A夢。

GUCCI本次發表時尚童話三部曲的終曲（Epilogue），象徵著創意總監Alessandro Michele對時尚的詰問。神奇儀式起自2月份，他扮演起視角顛倒者，將他創作旅程上的夥伴們推到舞台中心，用以重塑那些妙不可言、靈光乍現的時光。在5月的大片拍攝中，Alessandro Michele放棄他強迫症導演的角色，放任情況失控，毫無預設立場讓模特兒來定義他們自身，可能變成攝影師、說故事的人或製片。終於來到最終回，也為愛情三部曲畫上句點，這些服裝將由它們的創造者來展現，成為這個新故事的表演者。