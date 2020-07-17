Salvatore Ferragamo發表早春 極簡質樸的北歐風格

受到新冠肺炎疫情影響，Salvatore Ferragamo在米蘭數位時裝周以「塑造夢想（Shaping A Dream）」影片，探索2021早春全新系列，透過義大利國家時裝協會（Camera Nazionale della Moda Italiana）的數位平台，展現素樸悅人的北歐風格。

Salvatore Ferragamo 2021早春男女裝系列的敘事影像，在托斯卡尼的濱海別墅拍攝，追溯了品牌歷史、經典場景，正值疫情封鎖期間，時間彷彿停滯不前，藉由影片正好體現出超越時間限制的人文創造力，品牌創意總監Paul Andrew表示，「早先我就計畫以世紀中期的現代主義北歐風格家具，做為設計靈感發想，以大自然為啟發，利用簡潔的線條、有機的材料、最小的結構以及相對較少的裝飾為設計訴求，正與我們當前所受限的狀況非常吻合。」