Salvatore Ferragamo發表早春 極簡質樸的北歐風格

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
視覺強烈的長頸鹿紋、豹紋印刷和極簡輪廓形成對比。圖／Salvatore Ferragamo提供
視覺強烈的長頸鹿紋、豹紋印刷和極簡輪廓形成對比。圖／Salvatore Ferragamo提供

受到新冠肺炎疫情影響，Salvatore Ferragamo在米蘭數位時裝周以「塑造夢想（Shaping A Dream）」影片，探索2021早春全新系列，透過義大利國家時裝協會（Camera Nazionale della Moda Italiana）的數位平台，展現素樸悅人的北歐風格。

Salvatore Ferragamo 2021早春男女裝系列的敘事影像，在托斯卡尼的濱海別墅拍攝，追溯了品牌歷史、經典場景，正值疫情封鎖期間，時間彷彿停滯不前，藉由影片正好體現出超越時間限制的人文創造力，品牌創意總監Paul Andrew表示，「早先我就計畫以世紀中期的現代主義北歐風格家具，做為設計靈感發想，以大自然為啟發，利用簡潔的線條、有機的材料、最小的結構以及相對較少的裝飾為設計訴求，正與我們當前所受限的狀況非常吻合。」

本系列的主要面料包括再生皮革、喀什米爾羊絨面料、再生尼龍及有機棉，都是品牌提高環保意識倡議的舉措，男女裝皆強調極簡線條、耀眼強烈的橘色為主調，以此和長頸鹿紋、豹紋印刷打造強烈對比。此設計源於Paul Andrew對於Ferragamo絲巾的深入研究，重新塑造了七○年代的絲巾風貌，更運用全新裁縫穿孔技術。女性鞋履推出全新款納帕皮革Gancini便鞋、結合粒紋皮革表面的楔型草編涼鞋；男性鞋履則是全新的雙Gancini金屬釦飾皮鞋；包款皆運用Gancini logo為設計元素，呈現一系列溫煦暖心的木質色調。

「塑造夢想」影片的篇章中也包括品牌的經典時刻。圖／擷取自Shaping A Dream影片
「塑造夢想」影片的篇章中也包括品牌的經典時刻。圖／擷取自Shaping A Dream影片
托特包亦為溫暖的木質色調。圖／Salvatore Ferragamo提供
托特包亦為溫暖的木質色調。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo以「塑造夢想」影片發表2021早春系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo以「塑造夢想」影片發表2021早春系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
男女裝皆以俐落簡約的線條為主。圖／Salvatore Ferragamo提供
男女裝皆以俐落簡約的線條為主。圖／Salvatore Ferragamo提供
早春服裝以大自然為啟發，運用簡潔線條、有機材料和極少化的裝飾為設計訴求。圖／Salvatore Ferragamo提供
早春服裝以大自然為啟發，運用簡潔線條、有機材料和極少化的裝飾為設計訴求。圖／Salvatore Ferragamo提供
男女裝皆強調極簡線條、耀眼強烈的橘色為主調，以此和長頸鹿紋、豹紋印刷打造強烈對比。圖／Salvatore Ferragamo提供
男女裝皆強調極簡線條、耀眼強烈的橘色為主調，以此和長頸鹿紋、豹紋印刷打造強烈對比。圖／Salvatore Ferragamo提供
藉由「塑造夢想」影片，探索2021早春系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
藉由「塑造夢想」影片，探索2021早春系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
米蘭數位時裝周期間，Salvatore Ferragamo以「塑造夢想」影片發表2021早春系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
米蘭數位時裝周期間，Salvatore Ferragamo以「塑造夢想」影片發表2021早春系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
動物紋和極簡俐落的服裝線條形成對比。圖／Salvatore Ferragamo提供
動物紋和極簡俐落的服裝線條形成對比。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo以「塑造夢想」影片包括工匠的身影。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo以「塑造夢想」影片包括工匠的身影。圖／Salvatore Ferragamo提供
既優雅且有型，2021早春系列有北歐風格的簡淨俐落。圖／Salvatore Ferragamo提供
既優雅且有型，2021早春系列有北歐風格的簡淨俐落。圖／Salvatore Ferragamo提供
早春男女服裝皆以大自然為啟發，講究極致簡約的北歐藝術風格。圖／Salvatore Ferragamo提供
早春男女服裝皆以大自然為啟發，講究極致簡約的北歐藝術風格。圖／Salvatore Ferragamo提供

品牌 疫情

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