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跟著影片走進TOD'S工坊 身歷其境參與早春系列的誕生

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
以皮革裝飾點綴，既變化多端又實搭。圖／TOD’S提供
以皮革裝飾點綴，既變化多端又實搭。圖／TOD’S提供

透過一個現實的虛擬故事，以影片方式放映，義大利品牌TOD’S舉辦了一場米蘭線上時裝發表會，這部名為「Inside TOD’S Studio」的短片，拍攝於義大利瑪爾凱（Le Marche）地區Brancadoro的品牌總部，像是引領觀眾走進TOD’S工作室的心臟，一窺神秘的工藝世界。

影片中除了見證服裝系列的誕生，也同時看到幕後創作、花絮，攝影師跟著創意總監Walter Chiapponi的步伐，從設計工作室、研究部門、工作坊到公司的核心地帶以及接觸的工作人員等，帶領觀眾見證創作階段、作品誕生的歷程。探索精緻的皮革、機械、模具及彩色紗線的同時，彷彿身歷其境，參與切割、縫紉及品質檢測等工序。

TOD’S的2021早春男、女系列延續了冬季的休閒優雅概念，表現品牌核心的隨性自在、幽默風趣，男裝系列是精緻的衣櫥必備款，而女裝則優雅嫵媚，以七○年代義大利人對生命的熱愛作為創作靈感，記錄都市生活中輕鬆寫意的閒暇時光。服裝以綠色、栗紅、深藍或天藍色，來構成和諧的自然色調，包括軍裝風格的連帽派克大衣、機車外套、風衣等，都具細節變化且實搭。配件部分的樂福鞋，鑲嵌了T Timeless的經典標誌，結構柔軟的女裝Pillow Bag，以麂皮或蟒蛇皮製成，hobo形狀也可以作為手提購物袋；2020秋冬甫亮相的Holly Bag則在今季以嶄新的色彩、具馬鞍風格的縫線，帶來更為活潑的變化。

█Inside TOD'S Studio影片：

https://www.youtube.com/watch?v=LnNuB1eeWd8

和諧調性來自七○年代義大利人對生命的熱愛。圖／TOD’S提供
和諧調性來自七○年代義大利人對生命的熱愛。圖／TOD’S提供
材質與巧妙的色彩配搭，展現TOD’S的休閒高雅品味。圖／TOD’S提供
材質與巧妙的色彩配搭，展現TOD’S的休閒高雅品味。圖／TOD’S提供
以麂皮或蟒蛇皮製成結構柔軟的Pillow Bag，也可以作為購物手提袋使用。圖／TOD’S提供
以麂皮或蟒蛇皮製成結構柔軟的Pillow Bag，也可以作為購物手提袋使用。圖／TOD’S提供
展現精緻工藝的及膝半身裙。圖／TOD’S提供
展現精緻工藝的及膝半身裙。圖／TOD’S提供
不同的綠色、 栗紅、深藍與天藍色系，構成和諧的自然色調。圖／TOD’S提供
不同的綠色、 栗紅、深藍與天藍色系，構成和諧的自然色調。圖／TOD’S提供
男士皮鞋展現風雅的優閒品味。圖／TOD’S提供
男士皮鞋展現風雅的優閒品味。圖／TOD’S提供
女裝休閒鞋有著復古色彩，兼容現代感的輪廓。圖／TOD’S提供
女裝休閒鞋有著復古色彩，兼容現代感的輪廓。圖／TOD’S提供
2021春季以品牌核心的隨性自在、幽默風趣為主要創作理念。圖／TOD’S提供
2021春季以品牌核心的隨性自在、幽默風趣為主要創作理念。圖／TOD’S提供
TOD’S以「Inside TOD’S Studio」的短片發表2021春季男、女裝。圖／TOD’S提供
TOD’S以「Inside TOD’S Studio」的短片發表2021春季男、女裝。圖／TOD’S提供
T Timeless經典標誌重現於各單品之上，包括手袋、平底鞋及高跟樂福鞋。圖／TOD’S提供
T Timeless經典標誌重現於各單品之上，包括手袋、平底鞋及高跟樂福鞋。圖／TOD’S提供

義大利 品牌

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