小米手環加1元多送一件 高雄「米」粉暴動了

繼台北、台中、台南之後，法雅客代理的第4家小米專賣店今天在新光三越左營店開幕，現場因祭出剛上市的小米手環5新品，加1元多送一件優惠，引起「米」粉暴動，有人清晨5點就來排隊，買不到限量優惠的，仍排隊付原價把小米手環5買到手，人氣強強滾。

設於新光三越左營店的「小米高雄左營專賣店」，面積約40坪，空間敞，店內也配置手機、健康穿戴、智慧家居等周邊配件供實體體驗。另有小米空氣淨化器3、米家掃拖機器人等產品，最熱賣的還是昨天剛上市的「小米手環」新品。

今天清晨5點多，就有「米」粉來百貨公司門外排隊，商家11點開門營業後，上千人一湧而入，人氣暢旺。法雅客事業部經理陳世煜表示，一些家電類商品不受疫情影響，銷售穩定成長。

新光三越左營店指出，小米專賣店開幕當日推出前200名加1元多一件超值優惠，17日到19日三天，還推出多款超值滿增額，吸引「米」粉搶購。