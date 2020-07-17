畢業季腕錶顯個性 寶齊萊、萬寶龍、浪琴敢於逐夢

每年的七月，驪歌聲響起時，從學院裡離開的畢業生有分別、也有人生新階段的開展。寶齊萊（Carl F. Bucherer）獻上柏拉維系列深潛腕表，以深潛、天文台認證與大尺寸設計，象徵伴隨踏入職場的新鮮人，勇敢突破極限，掌握方向。

44.6毫米的精鋼表殼，醒目、具存在感，像是提醒新鮮人：時間的重要性；潛水性能可達500米，像是不畏壓力（50atm），不在壓力下被擊潰、才能真正成長、獨當一面；於此同時CFB 1950.1自動上鍊機芯通過瑞士天文台認證，每日誤差僅在數秒之間，提醒新鮮人分秒必爭、迎頭趕上。