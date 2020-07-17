快訊

【今日精摘】監院人事闖關通過╱再增2例境外移入

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玩具總動員前進台中快閃 美式懷舊風必拍必買亮點公開

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
玩具總動員懷舊電影院主題店在台中草悟廣場登場。圖／主辦單位提供
玩具總動員懷舊電影院主題店在台中草悟廣場登場。圖／主辦單位提供

玩具總動員》25周年巡迴快閃店，第二站來到台中，《玩具總動員》懷舊電影院主題店7月17日至9月6日在草悟廣場登場，主題店以紅磚、電影海報裝飾，加上燈泡點綴，呈現美式復古電影院風格。

三米高超大型彈珠台

進入《玩具總動員》懷舊電影院主題店內前，右手邊的「Lucky Ball」設有三米高超大型彈珠台，只要按下發射鈕就有機會把25吋超大胡迪玩偶、12吋百變三眼怪玩偶等周邊一起帶回家（單次體驗300元），旁邊還有超巨型造型販賣機，有主題店限定的「布偶公仔立體存錢筒」。

隨選即印限定版T-Shirt送胡迪領巾

懷舊電影院主題店特別推出的限定「T-Shirt Work Shop」，隨選粉絲喜愛的圖案現場就能印製，共有8款限定圖案，購買8款再送胡迪款紅色領巾。旁邊則是變裝三眼怪的比薩星球區，不僅有夾娃娃、可愛姓名貼紙，還有2台小扭蛋機。

戶外電影院重溫四集感動

戶外電影院自7月18日起每雙周周六18:30，準時於草悟廣場B1音樂舞台播映《玩具總動員》四集電影，讓粉絲一起在夏日夜晚，重溫電影裡的歡笑與感動。

話題周邊商品包括夏日必備的《玩具總動員》系列立體公仔電風扇、10款拭淨布、原木環保餐具、出氣不倒翁等。開幕首3日（7/17-7/19），現場消費滿3,800元，能以「25元」帶走原價1,980元的三眼怪藍牙喇叭。

玩具總動員快閃店呈現美式復古電影院風格。圖／主辦單位提供
玩具總動員快閃店呈現美式復古電影院風格。圖／主辦單位提供
玩具總動員立體公仔電風扇，每款650元。圖／主辦單位提供
玩具總動員立體公仔電風扇，每款650元。圖／主辦單位提供
玩具總動員三米高超大型彈珠台。圖／主辦單位提供
玩具總動員三米高超大型彈珠台。圖／主辦單位提供
玩具總動員拭鏡布，每款130元。圖／主辦單位提供
玩具總動員拭鏡布，每款130元。圖／主辦單位提供
玩具總動員行動電源。圖／主辦單位提供
玩具總動員行動電源。圖／主辦單位提供
玩具總動員懷舊電影院限定T-Shirt，每款490元。圖／主辦單位提供
玩具總動員懷舊電影院限定T-Shirt，每款490元。圖／主辦單位提供
玩具總動員出氣不倒翁，每款490元。圖／主辦單位提供
玩具總動員出氣不倒翁，每款490元。圖／主辦單位提供
玩具總動員珪藻土系列。圖／主辦單位提供
玩具總動員珪藻土系列。圖／主辦單位提供
玩具總動員原木環保餐具390元。圖／主辦單位提供
玩具總動員原木環保餐具390元。圖／主辦單位提供

快閃 玩具總動員

延伸閱讀

停業175天 低風險區電影院下周重開

把握這3天賺600元 「藝FUN券」明起開放App登記

電影院下周復業 概念股漲

為亡女復仇 母助警方誘出毒販

相關新聞

畢業季腕錶顯個性 寶齊萊 萬寶龍 浪琴 敢於逐夢

每年的七月，驪歌聲響起時，從學院裡離開的畢業生有分別、也有人生新階段的開展。寶齊萊（Carl F. Bucherer）獻...

玩具總動員前進台中快閃 美式懷舊風必拍必買亮點公開

《玩具總動員》25周年巡迴快閃店，第二站來到台中，《玩具總動員》懷舊電影院主題店7月17日至9月6日在草悟廣場登場，主題...

悶熱豔夏讓頭皮狂掉屑！3招解決困擾＋洗髮新品推薦

近日台灣夏日屢創高溫，悶熱的天氣，讓許多人頭皮都出現敏感危機，狂掉頭皮屑。穿黑色衣服時，掉頭皮屑讓人好尷尬，且不健康的頭...

許路兒、侯佩岑 雪白長腿搭內外翻轉Loro Piana托特包

許路兒近期詮釋了義大利品牌Loro Piana的Inside Out包款系列，並獲得她貼文「質感100」的讚賞，侯佩岑也...

用心做點心 全蔬食烘培糕點／檸檬司康、南瓜馬芬

因為體質關係，可能有人無法享用牛奶、奶油、雞蛋等食材，只取純植物性食材，與能簡單做出美味的糕點嗎？

初學者也學得會！在家做出令人怦然心動的咖啡拉花

你也是咖啡控嗎？因為熱愛咖啡而研究咖啡、甚至自學拉花，但成品總是不滿意？韓國金牌咖啡大師親授秘訣，從「傾倒角度」深度剖析...

海底景色為主題！台中港8月1日到9月13日上演超夢幻3D水影秀

疫情趨緩後為響應政府宣導國內觀光強化，台灣港務公司今天宣布，預計於8月1日至9月13日在台中港辦理3D水影秀活動，演出時...

住宿、餐券1.5折起！「夏季旅展」開展 大搶國旅商機

今年首場實體旅展「台北夏季旅展」今起至20日在台北世貿一館登場，從過去「夏季最大旅展」搖身一變成為「史上最大規模國旅旅展...

躺50萬頂級床看電影 全球首間席伊麗影廳在新光影城

橫跨電影、美食與購物的新形態複合式商場「桃園新光影城」，顛覆現有影城體驗，特別打造「B.O.X.」主題影廳，提供全新觀影...

吃王品「抽股票」！史上首次「鐵粉變股東」

史上第一次，吃王品就有機會當王品股東。王品集團推出「王品送現金、加碼再振興」活動，從6/8到7/14短短37天發出55萬...

KITTY、美樂蒂、布丁狗全都有！全球首間 「7-11 X Sanrio三麗鷗聯名店」西門町登場

喜歡HELLO KITTY、美樂蒂、布丁狗、雙星仙子、大耳狗喜拿的粉絲們快去朝聖！全球首間「7－ELEVEN X San...

經典重生！New Balance、Onitsuka Tiger玩撞色 打造街頭最潮鞋款

炎炎夏日，想打造最吸睛穿搭，絕對不能少一雙好看有又好搭配的鞋款。New Balance繼327賽道經典跑鞋躍上巴黎時裝伸...

熱門新聞

數字對了就離職！威力彩中獎號碼出爐 獎金衝18.3億

還有機會！威力彩18.3億今晚摃龜 下周一上衝20.8億

捕獲海上怪魚！張嘴驚見「人形牙齒」 恐怖模樣網嚇傻

妻身材走鐘！夫嗆「看到妳就想吐」並放話：小孩20歲就離婚

小郊狼溺水…加拿大暖男CPR救命 同吃同睡木筏漂流10日

比牽車過馬路更狂 「台北式右轉」2.0 你看過嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。