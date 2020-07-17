玩具總動員前進台中快閃 美式懷舊風必拍必買亮點公開

《玩具總動員》25周年巡迴快閃店，第二站來到台中，《玩具總動員》懷舊電影院主題店7月17日至9月6日在草悟廣場登場，主題店以紅磚、電影海報裝飾，加上燈泡點綴，呈現美式復古電影院風格。

三米高超大型彈珠台

進入《玩具總動員》懷舊電影院主題店內前，右手邊的「Lucky Ball」設有三米高超大型彈珠台，只要按下發射鈕就有機會把25吋超大胡迪玩偶、12吋百變三眼怪玩偶等周邊一起帶回家（單次體驗300元），旁邊還有超巨型造型販賣機，有主題店限定的「布偶公仔立體存錢筒」。

隨選即印限定版T-Shirt送胡迪領巾

懷舊電影院主題店特別推出的限定「T-Shirt Work Shop」，隨選粉絲喜愛的圖案現場就能印製，共有8款限定圖案，購買8款再送胡迪款紅色領巾。旁邊則是變裝三眼怪的比薩星球區，不僅有夾娃娃、可愛姓名貼紙，還有2台小扭蛋機。

戶外電影院重溫四集感動

戶外電影院自7月18日起每雙周周六18:30，準時於草悟廣場B1音樂舞台播映《玩具總動員》四集電影，讓粉絲一起在夏日夜晚，重溫電影裡的歡笑與感動。

話題周邊商品包括夏日必備的《玩具總動員》系列立體公仔電風扇、10款拭淨布、原木環保餐具、出氣不倒翁等。開幕首3日（7/17-7/19），現場消費滿3,800元，能以「25元」帶走原價1,980元的三眼怪藍牙喇叭。