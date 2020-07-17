悶熱豔夏讓頭皮狂掉屑！3招解決困擾＋洗髮新品推薦

近日台灣夏日屢創高溫，悶熱的天氣，讓許多人頭皮都出現敏感危機，狂掉頭皮屑。穿黑色衣服時，掉頭皮屑讓人好尷尬，且不健康的頭皮，也會讓頭髮狂掉，該怎麼維持頭皮健康，不再掉頭皮屑呢？

皮膚科醫師表示，頭皮會狂掉頭皮屑，可能跟清潔不當，頭皮過敏，壓力太大等，均有關係，以下3招學起來，讓頭皮屑不再找上門。

一、洗頭的水溫

如果狂掉頭皮屑，代表頭皮的清潔更要確實，許多人即使是夏天，也會洗熱水澡，洗髮時也同樣洗熱水，但洗頭髮的水溫，過冷或過熱都不好，會刺激頭皮，建議可以比體溫略高的水溫，以溫水來洗頭，才不會讓頭皮受到太強刺激，反而讓掉屑狀況更嚴重。

二、洗髮精的選擇

如果頭皮狀況不健康，要慎選洗髮精，可以選擇無矽靈，比較溫和卻能洗淨的洗髮精，幫助頭皮清潔與呼吸，油性頭皮就不要挑選滋潤的洗髮精，可能更容易阻塞毛孔。

三、毛巾、枕頭巾的更換

洗完頭會用來擦頭髮的毛巾，記得每次使用後，都要確實清潔，不要重複使用，以免沾染細菌。另外睡覺的枕頭巾，許多人常會忽略，很久才會更換一次，如果頭皮狀況不健康時，建議1～2周就要更換一次枕頭巾，才不會讓細菌重複感染。

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呂Ryo／森活系列

呂Ryo研究發現，頭皮出狀況時，會有油性與中乾性兩種頭皮膚質，因此推出呂森活植淨、舒氧等兩系列，皆不含矽靈，植淨系列適合頭皮油脂分泌旺盛，採用扁柏水、添加薄荷配方，能擺脫頭皮悶熱；舒氧系列適合中、乾性頭皮，以魚腥草精華做為主要成分，搭配海洋深層水及多種具保濕效果的自然植萃，補充頭皮水分。

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