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悶熱豔夏讓頭皮狂掉屑！3招解決困擾＋洗髮新品推薦

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
呂Ryo森活系列。圖／呂Ryo提供
呂Ryo森活系列。圖／呂Ryo提供

近日台灣夏日屢創高溫，悶熱的天氣，讓許多人頭皮都出現敏感危機，狂掉頭皮屑。穿黑色衣服時，掉頭皮屑讓人好尷尬，且不健康的頭皮，也會讓頭髮狂掉，該怎麼維持頭皮健康，不再掉頭皮屑呢？

皮膚科醫師表示，頭皮會狂掉頭皮屑，可能跟清潔不當，頭皮過敏，壓力太大等，均有關係，以下3招學起來，讓頭皮屑不再找上門。

一、洗頭的水溫

如果狂掉頭皮屑，代表頭皮的清潔更要確實，許多人即使是夏天，也會洗熱水澡，洗髮時也同樣洗熱水，但洗頭髮的水溫，過冷或過熱都不好，會刺激頭皮，建議可以比體溫略高的水溫，以溫水來洗頭，才不會讓頭皮受到太強刺激，反而讓掉屑狀況更嚴重。

二、洗髮精的選擇

如果頭皮狀況不健康，要慎選洗髮精，可以選擇無矽靈，比較溫和卻能洗淨的洗髮精，幫助頭皮清潔與呼吸，油性頭皮就不要挑選滋潤的洗髮精，可能更容易阻塞毛孔。

三、毛巾、枕頭巾的更換

洗完頭會用來擦頭髮的毛巾，記得每次使用後，都要確實清潔，不要重複使用，以免沾染細菌。另外睡覺的枕頭巾，許多人常會忽略，很久才會更換一次，如果頭皮狀況不健康時，建議1～2周就要更換一次枕頭巾，才不會讓細菌重複感染。

推薦以下頭皮新品

呂Ryo／森活系列

呂Ryo研究發現，頭皮出狀況時，會有油性與中乾性兩種頭皮膚質，因此推出呂森活植淨、舒氧等兩系列，皆不含矽靈，植淨系列適合頭皮油脂分泌旺盛，採用扁柏水、添加薄荷配方，能擺脫頭皮悶熱；舒氧系列適合中、乾性頭皮，以魚腥草精華做為主要成分，搭配海洋深層水及多種具保濕效果的自然植萃，補充頭皮水分。

THE BODY SHOP／薑根鏗活調理系列

THE BODY SHOP的薑根鏗活調理系列，含有天然薑根精華油、樺木、白柳樹萃取、維他命B5及天然蜂蜜，之前先推出洗髮精、護髮乳，能夠調理頭皮循環，預防頭皮屑發生。新推出薑根頭皮調理精華，洗頭並吹乾頭髮後，滴數滴在頭皮上，按摩吸收，使頭皮肌膚獲得深度滋養。

THE BODY SHOP薑根鏗活調理系列。圖／THE BODY SHOP提供
THE BODY SHOP薑根鏗活調理系列。圖／THE BODY SHOP提供
夏季頭皮問題該如何解決？圖／品牌提供
夏季頭皮問題該如何解決？圖／品牌提供
夏季更要注意頭皮健康。圖／THE BODY SHOP提供
夏季更要注意頭皮健康。圖／THE BODY SHOP提供
THE BODY SHOP薑根頭皮調理精華／50ml／880元。圖／THE BODY SHOP提供
THE BODY SHOP薑根頭皮調理精華／50ml／880元。圖／THE BODY SHOP提供
呂Ryo森活系列。圖／呂Ryo提供
呂Ryo森活系列。圖／呂Ryo提供

皮屑 洗髮

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