悶熱豔夏讓頭皮狂掉屑！3招解決困擾＋洗髮新品推薦

近日台灣夏日屢創高溫,悶熱的天氣,讓許多人頭皮都出現敏感危機,狂掉頭皮屑。穿黑色衣服時,掉頭皮屑讓人好尷尬,且不健康的頭皮,也會讓頭髮狂掉,該怎麼維持頭皮健康,不再掉頭皮屑呢?

皮膚科醫師表示,頭皮會狂掉頭皮屑,可能跟清潔不當,頭皮過敏,壓力太大等,均有關係,以下3招學起來,讓頭皮屑不再找上門。

一、洗頭的水溫

如果狂掉頭皮屑,代表頭皮的清潔更要確實,許多人即使是夏天,也會洗熱水澡,洗髮時也同樣洗熱水,但洗頭髮的水溫,過冷或過熱都不好,會刺激頭皮,建議可以比體溫略高的水溫,以溫水來洗頭,才不會讓頭皮受到太強刺激,反而讓掉屑狀況更嚴重。

二、洗髮精的選擇

如果頭皮狀況不健康,要慎選洗髮精,可以選擇無矽靈,比較溫和卻能洗淨的洗髮精,幫助頭皮清潔與呼吸,油性頭皮就不要挑選滋潤的洗髮精,可能更容易阻塞毛孔。

三、毛巾、枕頭巾的更換

洗完頭會用來擦頭髮的毛巾,記得每次使用後,都要確實清潔,不要重複使用,以免沾染細菌。另外睡覺的枕頭巾,許多人常會忽略,很久才會更換一次,如果頭皮狀況不健康時,建議1~2周就要更換一次枕頭巾,才不會讓細菌重複感染。

