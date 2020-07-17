許路兒、侯佩岑 雪白長腿搭內外翻轉Loro Piana托特包

許路兒近期詮釋了義大利品牌Loro Piana的Inside Out包款系列，並獲得她貼文「質感100」的讚賞，侯佩岑也選用了同款托特包，兩人不約而同在日光美好的夏天，都以雪白長腿搭襯俐落托特包。

Loro Piana重新演繹了Inside Out系列，推出可內外翻轉、雙面使用的義大利製造包款，選用頂級面料，透過工匠的手工縫製，呈現三種異材質拼接，該系列托特包共推出4種尺寸，且將於秋冬季再推出新款質料組合，許路兒發文描述「與俐落優雅Inside Out托特包的邂逅，被它的細緻質感、輕量吸引，裡面附有一個可以單獨取下使用的撞色小包」；此款托特包於2019年春夏初登場，如今已成為Loro Piana配件代表作。