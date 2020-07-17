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許路兒、侯佩岑 雪白長腿搭內外翻轉Loro Piana托特包

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
侯佩岑和許路兒都搭襯Loro Piana服裝、Inside Out包款。圖／取自IG
侯佩岑和許路兒都搭襯Loro Piana服裝、Inside Out包款。圖／取自IG

許路兒近期詮釋了義大利品牌Loro Piana的Inside Out包款系列，並獲得她貼文「質感100」的讚賞，侯佩岑也選用了同款托特包，兩人不約而同在日光美好的夏天，都以雪白長腿搭襯俐落托特包。

Loro Piana重新演繹了Inside Out系列，推出可內外翻轉、雙面使用的義大利製造包款，選用頂級面料，透過工匠的手工縫製，呈現三種異材質拼接，該系列托特包共推出4種尺寸，且將於秋冬季再推出新款質料組合，許路兒發文描述「與俐落優雅Inside Out托特包的邂逅，被它的細緻質感、輕量吸引，裡面附有一個可以單獨取下使用的撞色小包」；此款托特包於2019年春夏初登場，如今已成為Loro Piana配件代表作。

除了許路兒之外，侯佩岑也不掩飾對於Inside Out的喜愛，連續兩帖不同穿搭，也展現不同的搭配風格。Inside Out採用柔軟的小牛皮，搭配Storm System®專利喀什米爾羊毛，這也是Loro Piana的代表性面料之一，表面經過特殊技術處理，即使是柔軟的羊毛卻具備擋風、防水特性。另一個預計在秋冬發表的款式，也將採用Storm System®喀什米爾羊毛搭配珍貴的剪羊毛。每個托特包均附有可單獨取下使用的皮製拉鍊袋，以繩帶繫在包包上，另提供小巧皮雕字母裝飾的客製化服務。

許路兒展現修長美腿，氣質選搭Loro Piana白色Inside Out包款。圖／取自IG
許路兒展現修長美腿，氣質選搭Loro Piana白色Inside Out包款。圖／取自IG
侯佩岑選搭內外翻轉的Inside Out包款。圖／取自IG
侯佩岑選搭內外翻轉的Inside Out包款。圖／取自IG
Loro Piana Inside Out雙面異材質大型海軍藍小牛皮、橘紅色喀什米爾羊毛托特包，10萬5,600元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Inside Out雙面異材質大型海軍藍小牛皮、橘紅色喀什米爾羊毛托特包，10萬5,600元。圖／Loro Piana提供
侯佩岑詮釋Loro Piana服裝、Inside Out包款與Kalahar亞麻編織及小牛皮涼鞋28,100元。圖／取自IG
侯佩岑詮釋Loro Piana服裝、Inside Out包款與Kalahar亞麻編織及小牛皮涼鞋28,100元。圖／取自IG
Loro Piana Inside Out雙面異材質中型亮紅色小牛皮、海軍藍喀什米爾羊毛托特包，80,300元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Inside Out雙面異材質中型亮紅色小牛皮、海軍藍喀什米爾羊毛托特包，80,300元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Inside Out雙面小牛皮湖水綠、亮紅色手拿包，59,500元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Inside Out雙面小牛皮湖水綠、亮紅色手拿包，59,500元。圖／Loro Piana提供
許路兒全身上下都是Loro Piana，白色Inside Out相當合襯。圖／取自IG
許路兒全身上下都是Loro Piana，白色Inside Out相當合襯。圖／取自IG
侯佩岑選搭內外翻轉的Inside Out包款。圖／取自IG
侯佩岑選搭內外翻轉的Inside Out包款。圖／取自IG
侯佩岑詮釋Loro Piana服裝、Inside Out包款。圖／取自IG
侯佩岑詮釋Loro Piana服裝、Inside Out包款。圖／取自IG
侯佩岑詮釋Loro Piana服裝、Inside Out包款。圖／取自IG
侯佩岑詮釋Loro Piana服裝、Inside Out包款。圖／取自IG
侯佩岑詮釋Loro Piana服裝、Inside Out包款與Kalahar亞麻編織及小牛皮涼鞋28,100元。圖／取自IG
侯佩岑詮釋Loro Piana服裝、Inside Out包款與Kalahar亞麻編織及小牛皮涼鞋28,100元。圖／取自IG
許路兒氣質選搭Loro Piana，白色Inside Out相當合襯。圖／取自IG
許路兒氣質選搭Loro Piana，白色Inside Out相當合襯。圖／取自IG
許路兒氣質選搭Loro Piana，白色Inside Out相當合襯。圖／取自IG
許路兒氣質選搭Loro Piana，白色Inside Out相當合襯。圖／取自IG
Loro Piana Kalahar亞麻編織及小牛皮涼鞋，28,100元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Kalahar亞麻編織及小牛皮涼鞋，28,100元。圖／Loro Piana提供

義大利 品牌 侯佩岑

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