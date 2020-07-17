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許路兒、侯佩岑 雪白長腿搭內外翻轉Loro Piana托特包
許路兒近期詮釋了義大利品牌Loro Piana的Inside Out包款系列，並獲得她貼文「質感100」的讚賞，侯佩岑也選用了同款托特包，兩人不約而同在日光美好的夏天，都以雪白長腿搭襯俐落托特包。
Loro Piana重新演繹了Inside Out系列，推出可內外翻轉、雙面使用的義大利製造包款，選用頂級面料，透過工匠的手工縫製，呈現三種異材質拼接，該系列托特包共推出4種尺寸，且將於秋冬季再推出新款質料組合，許路兒發文描述「與俐落優雅Inside Out托特包的邂逅，被它的細緻質感、輕量吸引，裡面附有一個可以單獨取下使用的撞色小包」；此款托特包於2019年春夏初登場，如今已成為Loro Piana配件代表作。
除了許路兒之外，侯佩岑也不掩飾對於Inside Out的喜愛，連續兩帖不同穿搭，也展現不同的搭配風格。Inside Out採用柔軟的小牛皮，搭配Storm System®專利喀什米爾羊毛，這也是Loro Piana的代表性面料之一，表面經過特殊技術處理，即使是柔軟的羊毛卻具備擋風、防水特性。另一個預計在秋冬發表的款式，也將採用Storm System®喀什米爾羊毛搭配珍貴的剪羊毛。每個托特包均附有可單獨取下使用的皮製拉鍊袋，以繩帶繫在包包上，另提供小巧皮雕字母裝飾的客製化服務。
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