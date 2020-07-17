海底景色為主題！台中港8月1日到9月13日上演超夢幻3D水影秀

疫情趨緩後為響應政府宣導國內觀光強化，台灣港務公司今天宣布，預計於8月1日至9月13日在台中港辦理3D水影秀活動，演出時間暫定為晚上7時開始。

台灣港務公司說，三井公司與台中港務分公司合作，由台中港務分公司協辦，提供場地及宣傳，預計今年8月1日至9月13日於台中港中泊渠底端辦理水影秀活動。主要是以台中港地貌及海底景色為主題，融入多媒體當中，使旅客感受台中港的人文風情。演出時間暫定為晚上7時開始，每次約10到13分鐘，每半小時播一次，共播放五次。

另外，台中港務分公司於7月6日與三中港奧特萊斯股分有限公司完成簽訂「台中港旅客服務中心前平面停車場約19980平方公尺土地租賃契約」，作為MITSUI OUTLET PARK台中港二期開發後停車場用地。

港務公司說，MITSUI OUTLET PARK台中港是全台首座海港型OUTLET，於前年12月12日正式開幕，占地約18公頃，店鋪面積約9600坪，設置170間店舖，有高達60公尺的海景摩天輪並備有可容納兩千多台汽車的大型停車場，打造寬廣舒適的購物空間。去年來客數達800萬人次，三井公司看好業績持續穩定成長，計畫推動二期開發計畫。利用現有部分平面停車場空間改建為二期商場，增加50家店舖，預估可增加約200名就業人數，年來客人數有望突破1000萬人次。

對此，台中港務分公司總經理盧展猷表示，三中港奧特萊斯股份有限公司擴大投資台中港之土地租賃案，未來營運後，預期可促進港區觀光發展，增加遊客人數，帶動周邊商業活動繁榮，期望為台中港帶來更蓬勃的發展。