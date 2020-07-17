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初學者也學得會！在家做出令人怦然心動的咖啡拉花

聯合報 / 文／張鉉宇
葉型拉花。圖／台灣廣廈提供
葉型拉花。圖／台灣廣廈提供

你也是咖啡控嗎？因為熱愛咖啡而研究咖啡、甚至自學拉花，但成品總是不滿意？韓國金牌咖啡大師親授秘訣，從「傾倒角度」深度剖析，精準掌握拉花的手感，在家也能作出令人怦然心動的咖啡拉花！

張鉉宇咖啡師分享，咖啡脂的「色澤、濃度」是拉花關鍵，簡單運用溫潤綿密的奶泡，就決定了拉花完成度。今天介紹初學者也能完成的葉型拉花、心型拉花，只要掌握注奶的點、搖晃的方向、速度和構圖的訣竅與手法，不必拜師學藝，在家也能做出可以打卡的漂亮作品！

【在家也能做：葉型拉花繪製方式】

● 繪製方式

1. 在繪製拉花前，將奶泡從中央處倒入杯子至4分滿，並晃動杯子3～4次。

2. 開始拉花。邊晃動鋼杯7～8次，邊往右方移動。

3. 繪製葉子的頭部時，慢慢將拿鋼杯的手往上提高至7公分左右。

4. 以細奶流往左側橫向移動，做出葉梗。

咖啡杯和鋼杯的角度：準備過程。圖／台灣廣廈提供
咖啡杯和鋼杯的角度：準備過程。圖／台灣廣廈提供
咖啡杯和鋼杯的角度：繪製過程。圖／台灣廣廈提供
咖啡杯和鋼杯的角度：繪製過程。圖／台灣廣廈提供
咖啡杯和鋼杯的角度：收尾過程。圖／台灣廣廈提供
咖啡杯和鋼杯的角度：收尾過程。圖／台灣廣廈提供

● 為什麼拉花會失敗？

1. 葉子重疊：過於晃動鋼杯或以細奶流倒入時，葉子就容易重疊在一起。在這樣的情況下，可以試著調整鋼杯晃動的次數，或以較粗的奶流倒入。

2. 只有一邊有葉子：當鋼杯晃動不均勻或過度晃動時，就會很難繪製出漂亮的葉子。鋼杯的晃動範圍以左右1公分為宜，平常應該勤加練習均衡晃動的技巧。

3. 繪好的葉型漸漸消失：從太低的位置繪製葉子時，牛奶的下墜力會減弱，導致兩側的葉脈無法聚集至中央，而且當奶流過粗時，泡沫易漂浮到咖啡表面上，會將繪好的美麗圖形塗抹掉。奶流因為會隨著咖啡表面和鋼杯之間的角度，而有粗或細的變化，所以一定要多加練習倒牛奶的動作。

4. 圖形無法形成：過於快速晃動拉花鋼杯或沒將咖啡杯傾斜，都會繪不出葉子的圖形。切記要輕輕地晃動鋼杯，如果晃動速度過快的話，鋼杯內側的牛奶會形成波紋，導致不易繪製，再加上往下墜的力道變強，就更難在咖啡脂上浮繪出圖形。

【在家也能做：心型拉花繪製方式】

心型線條拉花。圖／台灣廣廈提供
心型線條拉花。圖／台灣廣廈提供

● 繪製方式

1. 在繪製拉花前，將奶泡倒入杯子至4分滿後，在離右側杯緣1/3的支點處晃動約6～7次。

2. 停止晃動，在原位倒入奶泡直到杯子的9分滿。

3. 慢慢將拉花鋼杯抬高，完美繪製出心型的尾巴。

TIP：晃動拉花鋼杯的速度過快，或以過細的奶流倒入時，都不易形成鮮明完美的線條。

作者介紹：張鉉宇咖啡師（韓國），與一生的伴侶「咖啡」活力充沛地度過每一天。2008年獲得世界咖啡大賽金牌獎，也是各種咖啡賽事得獎常勝軍，多次擔任韓國咖啡師大賽評審委員。

【書名：《咖啡拉花點線面》、作者：張鉉宇、譯者：譚妮如、圖文提供：台灣廣廈、整理：記者柯意如】

書名／《咖啡拉花點線面》、作者／張鉉宇、譯者／譚妮如、圖／台灣廣廈提供
書名／《咖啡拉花點線面》、作者／張鉉宇、譯者／譚妮如、圖／台灣廣廈提供

拉花 咖啡 韓國

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