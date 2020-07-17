用心做點心 全蔬食烘培糕點／檸檬司康、南瓜馬芬
因為體質關係，可能有人無法享用牛奶、奶油、雞蛋等食材，只取純植物性食材，與能簡單做出美味的糕點嗎？
深受過敏之苦的朴宣紅，在都市的一塊小農田裡種蔬菜水果，研發許多蔬食烘培糕點食譜，分享給給許多有相同困擾的人，也能放心享用美味烘焙點心。蔬食烘焙是使用當季蔬菜、水果，保留食材原味和天然香氣，口感與造型完全不輸給坊間麵包店。今天介紹大人小孩都喜歡的司康、馬芬糕點，一起來動手做做看吧！
【第一道點心：檸檬司康】
因為我喜歡酸酸甜甜的滋味，所以一下子就迷上檸檬司康的味道。用全麥麵粉製作的司康味道十分清淡，再加上檸檬的清爽口感與香氣，讓家人也對這款司康愛不釋手，這樣的反應也使我非常滿意，讓我以這款檸檬司康為傲。
●材料準備
食材－6個份（直徑6公分）
全麥麵粉170 克，泡打粉2 克，檸檬皮40 克，檸檬汁10 克，
植物油、糖漿各20 克，豆漿80 克，鹽2 克
裝飾用豆漿跟手粉（全麥麵粉）適量，裝飾用檸檬切片6 片（約1 顆檸檬）
●事前準備
檸檬洗淨後擦乾，再用削皮刀把檸檬皮削成細絲，
接著用檸檬果肉擠出檸檬汁。
裝飾用的檸檬切開前要先洗淨、擦乾。
麵團放入烤箱前20 分鐘先用180 度C 預熱。
先將烘焙紙或烤盤布鋪在烤盤上。
先把要塗抹在麵團上的豆漿及矽膠刷準備好。
●製作方法
一、製作麵團步驟1
1-1 全麥麵粉與泡打粉分別用細網眼的篩子篩入調理盆中，加入植物油後用手將麵粉抓鬆。
1-2 把檸檬皮、檸檬汁、豆漿、糖漿、鹽倒入步驟1-1 的調理盆中，以刮刀輕輕攪拌
至完全看不見粉末顆粒。
1-3 用手將步驟1-2 的麵團揉成團。
二、製作麵糰步驟2
2-1 在工作桌上灑一點手粉，將步驟1-3 的麵團放在桌上，並以雙手壓扁。
2-2 將麵團放入容器，蓋上蓋子放入冰箱休息30 分鐘。
三、塑形
3-1 把麵團從冰箱裡拿出來，放在工作桌上。
3-2 用餅乾模把步驟3-1 的麵團切出6 等分並放到烤盤上，每一塊之間留固定的間隔。
3-3 用刷子在麵團表面刷上薄薄一層豆漿。
3-4 在每一個麵團上放一片檸檬切片。
四、烘烤
4-1 將步驟3-4 的麵團放入以180 度C 預熱好的烤箱中烤20 至25 分鐘，烤好後取出、放到冷卻網上散熱。
【第二道點心：南瓜馬芬】
由於我經營的農場屬於開放式，所以直到開始經營週末農場滿兩年時，才發現南瓜經常在即將收成之前憑空消失。對當時的我來說，種植南瓜並不是容易的事，居然還發生這種事，一開始我很氣那個偷南瓜的人，但後來轉念一想，覺得「不管是誰拿走，反正他吃得開心就好」，就開始沒那麼在意了。
後來我學會了煮熟整顆南瓜的方法，更會處理南瓜了。
如今每當面對南瓜時，我總會試著回想起當時的心情。
我想試著用這款甜甜的南瓜馬芬來分享我的心意。
●材料準備
食材－6個份（直徑8公分，高4公分）
全麥麵粉150 克，泡打粉3 克，南瓜100 克，豆漿60 克，鹽2 克，植物油35 克，原糖30 克
●事前準備
南瓜蒸熟後，切成1 公分小丁及薄片（裝飾用）。
把馬芬用烘焙紙放入馬芬模具中。
麵糊放入烤箱前20 分鐘先用180 度C 預熱。
●製作方法
一、製作麵糊
1-1 將全麥麵粉、泡打粉、鹽和原糖倒入調理盆中，以攪拌器輕輕拌勻。
1-2 將步驟1-1 的麵粉以細網眼的篩網篩一次。將豆漿倒入另一個調理盆，接著將植
物油分2 至3 次倒入，並輕輕將豆漿與植物油拌勻。
1-3 將篩過的麵粉分2 至3 次倒入豆漿中，同時以刮刀輕輕攪拌，直到看不見粉末
顆粒，接著再倒入南瓜，輕輕攪拌以免南瓜碎掉。
二、裝模
2-1 將步驟1-3 的麵糊裝入馬芬模具中，大約裝到模具的三分之二高度即可，放上裝
飾用的南瓜片。
TIP：裝麵糊時可以用湯匙或冰淇淋勺，這些都很適合用來代替擠花袋。
三、烘烤
3-1 放入以180 度C 預熱好的烤箱中烤15 至20 分鐘，烤好之後即可脫模放到冷卻網上散熱。
TIP：以竹籤戳馬芬的正中央，如果竹籤沒有沾到麵糊，就表示烤熟了。
作者介紹：朴宣紅(韓國)，畢業於食品營養學系，曾於瑞士凱撒里茲飯店管理大學修習食品料理法、飲品課程。對很多事物皆保持好奇，曾師從料理大師與那國進主廚，學習各國料理、製菓、烘焙、韓式料理、中式料理、日式料理等，積極推廣都市農夫的生活方式、以及更接近自然的蔬食食譜。
【摘文選自《蔬食烘焙》、作者：朴宣紅（박선홍）、譯者：陳品芳、圖文提供：如何出版社、整理：記者柯意如】
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