聽新聞
test
0:00 / 0:00

躺50萬頂級床看電影 全球首間席伊麗影廳在新光影城

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
桃園新光影城展開試營運，即成為當地人氣地標。記者江佩君／攝影
桃園新光影城展開試營運，即成為當地人氣地標。記者江佩君／攝影

橫跨電影、美食與購物的新形態複合式商場「桃園新光影城」，顛覆現有影城體驗，特別打造「B.O.X.」主題影廳，提供全新觀影體驗。當中，包括全球首間「Sealy Cinema席伊麗影廳」，全廳38席全數採用澳洲原裝進口、每組市價超過50萬元的奢華電動床組，讓觀眾躺在如飯店頂級大床上看電影。

Sealy席伊麗床墊為全美銷售冠軍名床，也是全球許多五星飯店選用的床墊品牌。影廳每個席伊麗電動床組都配有無線遙控器，讓每個人視身型與需求調整床墊曲線幅度，影廳還搭配舒適香氛，讓看電影更放鬆。此外，席伊麗影廳電影票提供輕食、甜點、熱飲，還加入升級服務，包括提供紙拖鞋、毛毯、餐車專人送餐、服務鈴等各項一對一服務，觀影後還可獲得有如頭等艙過夜包的紀念品。

消費者在意的衛生問題，席伊麗指出，床墊上都附有保潔墊，且每場電影放映結束後，包括床包、枕頭套、蓋毯都會進行更換。由於躺在床上看電影考量到隱私性，席伊麗影廳只賣雙人套票，售價1,600元。

桃園新光影城推出全世界第一間席伊麗影廳。圖／席伊麗提供
桃園新光影城推出全世界第一間席伊麗影廳。圖／席伊麗提供
桃園新光影城的席伊麗影廳，採用市價超過50萬元的電動床組。圖
桃園新光影城的席伊麗影廳，採用市價超過50萬元的電動床組。圖

電影

延伸閱讀

華泰名品城5米飛機打造出國感 新光影城單日狂吸7萬人

電影院下周復業 概念股漲

禾浩辰、蔡凡熙包場挺「打噴嚏」 柯震東獻聲羞討抱抱

「屍速列車：感染半島」上映 沉寂的電影院再現人潮！

相關新聞

許路兒、侯佩岑 雪白長腿搭內外翻轉Loro Piana托特包

許路兒近期詮釋了義大利品牌Loro Piana的Inside Out包款系列，並獲得她貼文「質感100」的讚賞，侯佩岑也...

用心做點心 全蔬食烘培糕點／檸檬司康、南瓜馬芬

因為體質關係，可能有人無法享用牛奶、奶油、雞蛋等食材，只取純植物性食材，與能簡單做出美味的糕點嗎？

初學者也學得會！在家做出令人怦然心動的咖啡拉花

你也是咖啡控嗎？因為熱愛咖啡而研究咖啡、甚至自學拉花，但成品總是不滿意？韓國金牌咖啡大師親授秘訣，從「傾倒角度」深度剖析...

海底景色為主題！台中港8月1日到9月13日上演超夢幻3D水影秀

疫情趨緩後為響應政府宣導國內觀光強化，台灣港務公司今天宣布，預計於8月1日至9月13日在台中港辦理3D水影秀活動，演出時...

住宿、餐券1.5折起！「夏季旅展」開展 大搶國旅商機

今年首場實體旅展「台北夏季旅展」今起至20日在台北世貿一館登場，從過去「夏季最大旅展」搖身一變成為「史上最大規模國旅旅展...

躺50萬頂級床看電影 全球首間席伊麗影廳在新光影城

橫跨電影、美食與購物的新形態複合式商場「桃園新光影城」，顛覆現有影城體驗，特別打造「B.O.X.」主題影廳，提供全新觀影...

吃王品「抽股票」！史上首次「鐵粉變股東」

史上第一次，吃王品就有機會當王品股東。王品集團推出「王品送現金、加碼再振興」活動，從6/8到7/14短短37天發出55萬...

KITTY、美樂蒂、布丁狗全都有！全球首間 「7-11 X Sanrio三麗鷗聯名店」西門町登場

喜歡HELLO KITTY、美樂蒂、布丁狗、雙星仙子、大耳狗喜拿的粉絲們快去朝聖！全球首間「7－ELEVEN X San...

經典重生！New Balance、Onitsuka Tiger玩撞色 打造街頭最潮鞋款

炎炎夏日，想打造最吸睛穿搭，絕對不能少一雙好看有又好搭配的鞋款。New Balance繼327賽道經典跑鞋躍上巴黎時裝伸...

蕾哈娜曝光素顏！只為宣傳自家「Fenty Skin」保養品

天后蕾哈娜（Rihanna）總給人性感、冶豔的形象，但這回蕾哈娜難得素顏上陣，在鏡頭面前大方洗臉，還曝光自己保養順序，而...

就是要你買到手軟！Columbia讓3,000振興券變6,000 FILA直接下殺7折起

三倍振興券正式上路，熱愛運動的人也能趁這一波買到手軟。包括專業戶外運動品牌Columbia就主打讓振興券價值翻倍的優惠；...

日本攝影師拍攝阿里山神話大地 林佳龍：觀光行銷日本

交通部觀光局定今年「脊梁山脈旅遊年」，部長林佳龍上午到嘉義縣阿里山國家風景區管理處，參加日本攝影師小林賢伍，拍攝阿里山生...

熱門新聞

數字對了就離職！威力彩中獎號碼出爐 獎金衝18.3億

還有機會！威力彩18.3億今晚摃龜 下周一上衝20.8億

捕獲海上怪魚！張嘴驚見「人形牙齒」 恐怖模樣網嚇傻

妻身材走鐘！夫嗆「看到妳就想吐」並放話：小孩20歲就離婚

小郊狼溺水…加拿大暖男CPR救命 同吃同睡木筏漂流10日

比牽車過馬路更狂 「台北式右轉」2.0 你看過嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。