躺50萬頂級床看電影 全球首間席伊麗影廳在新光影城

橫跨電影、美食與購物的新形態複合式商場「桃園新光影城」，顛覆現有影城體驗，特別打造「B.O.X.」主題影廳，提供全新觀影體驗。當中，包括全球首間「Sealy Cinema席伊麗影廳」，全廳38席全數採用澳洲原裝進口、每組市價超過50萬元的奢華電動床組，讓觀眾躺在如飯店頂級大床上看電影。

Sealy席伊麗床墊為全美銷售冠軍名床，也是全球許多五星飯店選用的床墊品牌。影廳每個席伊麗電動床組都配有無線遙控器，讓每個人視身型與需求調整床墊曲線幅度，影廳還搭配舒適香氛，讓看電影更放鬆。此外，席伊麗影廳電影票提供輕食、甜點、熱飲，還加入升級服務，包括提供紙拖鞋、毛毯、餐車專人送餐、服務鈴等各項一對一服務，觀影後還可獲得有如頭等艙過夜包的紀念品。