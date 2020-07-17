住宿、餐券1.5折起！「夏季旅展」開展 大搶國旅商機

今年首場實體旅展「台北夏季旅展」今起至20日在台北世貿一館登場，從過去「夏季最大旅展」搖身一變成為「史上最大規模國旅旅展」，除少數旅行社堅持海外產品「預約」，多數轉型國旅銷售。業者觀察，開展首日買氣尚未湧現，以千元有找的旅遊商品最受歡迎。

「台北夏季旅展」今年共有來自近20個縣市政府、200家廠商、總計500個攤位參展，旅行社、飯店卯足全力拚促銷，但首日不見排隊潮，多數態度觀望，參展業者指出，今年不少民眾都是「目的性」消費，多半已有決定到現場直接採購；加上各家自辦線上旅展、疫情後飯店大促銷，也讓多數民眾轉往線上消費。

以旅行社來說，現場以「立即可用」、「千元有找」的商品最受歡迎，東南旅遊的太平山一日、宜蘭梅花湖與拔蔥體驗一日熱銷；雄獅旅遊推出淡水二日由駐國賓飯店千元有找，是少數秒殺商品。此外，雄獅旅遊獨包的「探索夢號跳島航程」詢問度高，業者指出，郵輪跳島只剩3日與5日有少數機會。

8月熱銷商品仍以離島為主，東南旅遊的金門3日原價6,300元，旅展價殺到3,000元起，搭配使用振興券等於可享0元出團，也是亮眼行程。業者指出，千元有找的巴士旅遊團也頗熱銷，每單多是2~4人報名，以家庭客為主。