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吃王品「抽股票」！史上首次「鐵粉變股東」
史上第一次，吃王品就有機會當王品股東。王品集團推出「王品送現金、加碼再振興」活動，從6/8到7/14短短37天發出55萬張「現金兌換券」，以每張兌換券500元計算，王品需要準備2.75億元現金，因應顧客兌換。為感謝消費者熱情支持，王品宣佈加碼舉辦「吃王品 領現金 抽股票」活動。
即日起至9/30到王品集團旗下270家門店用餐，消費每滿1,500元並出示乙張「王品現金兌換券」，當場送500元現金；消費每滿3,000元並出示兩張兌換券，就送1,000元現金，依此類推。每回兌一張「王品現金兌換券」，除了當場領現金，還可以獲得一次抽獎資格，頭獎送王品(台股代號2727)股票一張(抽獎日當天收盤價之現金交付)，從王品鐵粉直接升格當王品股東。此外，還有總價值近300萬元的王品集團抵用券等抽獎禮。
「吃王品 領現金 抽股票」活動機制，當回兌數量每滿10萬張，即舉辦一次抽獎，從該階段已回兌的「現金兌換券」券號中抽出，每次抽出股票得主三名，抽獎資格將不累計到下一個階段。詳情可查王品瘋美食網站：http://wowfoods.wowprime.com/news.php。
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