這3家米其林餐廳推「佐餐雞尾酒」！WAT聯名星光系列

「雞尾酒佐餐」是近年的新食尚，亞洲瓶裝雞尾酒品牌WAT邀集3家米其林一星餐廳MUME、LONGTAIL、Impromptu by Paul Lee，以佐開胃菜、主餐、甜點為概念設計「星光聯名調酒」，每支售價250元，今(17日)起於WAT旗艦店與3家米其林餐廳同步上架。

WAT去年11月在台北信義區開幕，因產品設計活潑新潮、創新品飲方式，頗受年輕世代喜愛，品牌初始推出4大系列調酒：水果味、香氣濃、氣泡爽、欠酒精，都在網路引發熱議；近來推出的「凍檸茶」，訴求香港茶餐廳的懷舊滋味，也吸引六、七年級生關注。

今夏WAT與台北3家米其林餐廳合作，推出佐餐系列雞尾酒，由3家餐廳提供酒譜，WAT進行調配與製作。這3款佐餐雞尾酒，除可引領年輕族群藉此一窺高端餐飲堂奧，內行的饕客，也能從開胃菜、主菜一路搭配到甜點。

「雞尾酒酒佐餐」是近年的飲食趨勢，歐美各國高端餐飲中，葡萄酒搭餐不僅行之有年，更是一門深厚的學問；但有更多年輕、新銳主廚投身廚壇並嶄露頭角，高端餐飲型態與風味百花齊放的同時，雞尾酒的地位也隨之提升，它多元、豐富的變化，對於餐點的守備範圍比傳統的葡萄酒更廣。

WAT品牌創辦人趙欣榮（Royal Chao）表示，「調酒搭餐」是正在成長的飲食趨勢，自己也是這3家米其林餐廳的忠實粉絲，餐廳自開幕起就設置了酒吧、提供個性化雞尾酒，甚至舉辦雞尾酒餐會，「星級主廚們不僅和我們一樣對雞尾酒充滿熱誠，也都想藉著一己之力，呈現本土食材的美好，因此一拍即合。」

3款米其林餐廳聯名調酒，不僅各具特色，也各有任務。MUME推出「椪柑隊長」Captain Mandarin，延續餐廳始終以尋找足以與國際匹敵的台灣味為理念，選擇以台灣高粱為基底，加上在地椪柑的清雅果香，佐以白巴薩米克醋的明亮酸味，再由雪莉酒留下口舌餘韻，是極適合搭配前菜、海鮮的調酒。

主廚林明健掌勺的LONGTAIL，以法式廚藝技法融會亞洲風味，菜色向來不畏創新，此次推出店內最受歡迎的調酒「盡在不言中」Lost in Translation，以蘭姆酒為基底，加上鳳梨、青蘋果與金桔，堆疊出馥郁的熱帶水果芬芳，再以小黃瓜、紫蘇帶來草本清香，最後用綠茶梅酒收尾，本身就已經是一道佳餚。由於它的酒感較為厚重，搭配具有油脂的主菜，最能產生豐富的化學變化。

開幕至今始終一位難求的Impromptu by Paul Lee，料理風格「隨性」、「自由發揮」，主廚李暭熱愛調酒，這次與WAT合作的「大人味的紅豆奶油捲」Crème d’Azuki ，先讓紅豆點出重點，再逐漸堆疊泥煤味、煙燻、烏梅與巧克力，經過牛奶澄清的技法，濃厚馥郁也顯得輕盈順口。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康