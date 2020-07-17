KITTY、美樂蒂、布丁狗全都有！全球首間 「7-11 X Sanrio三麗鷗聯名店」西門町登場

喜歡HELLO KITTY、美樂蒂、布丁狗、雙星仙子、大耳狗喜拿的粉絲們快去朝聖！全球首間「7－ELEVEN X Sanrio三麗鷗聯名店」在台北西門町粉嫩登場，除了牆上、天花板滿滿都是Sanrio三麗鷗的明星成員之外，當然也少不了聯名店限定販售的周邊商品、CITY CAFE咖啡杯、現萃茶杯及關東煮碗，在位於漢口街的7－ELEVEN六福門市母店還有170公分高的大型HELLO KITTY造型公仔可以合影，拍照打卡保證萌爆少女心。

全球首間「7-ELEVEN X Sanrio三麗鷗聯名店」將於7月20日正式開幕，即日起已展開試營運，採用子母雙店模式提供超過70坪的休憩、打卡體驗大空間，是目前肖像聯名店中坪數最高，母店在位於台北市漢口街的7－ELEVEN六福門市，子店則在台北市中華路一段的欣漢華門市。

7－ELEVEN自2005年起就與HELLO KITTY合作推出第一檔集點活動，隨後每年都有三麗鷗家族集點、福袋等相關聯名活動，今年三麗鷗家族更與OPEN！家族攜手推出聯名商品、舉辦運動會及慶生活動。「7-ELEVEN X Sanrio三麗鷗聯名店」為了突破創新，耗時將近一年的時間討論籌備，不論是店鋪位置、設計、周邊商品都希望讓粉絲驚豔。

「7－ELEVEN X Sanrio三麗鷗聯名店」是7－ELEVEN第10家聯名主題店，由Sanrio三麗鷗繪製全新限定於聯名店的圖素，由Sanrio三麗鷗當家一姊HELLO KITTY領軍，處處可見經典粉嫩色系與靈魂蝴蝶結，抬頭就能看到HELLO KITTY、美樂蒂、布丁狗立體造型天花板與彩虹天花板、雲朵吊燈，整體設計更從店內延伸到店外櫥窗及牆面，母店騎樓天花板使用粉嫩的彩虹天花為底，並以美樂蒂、蛋黃哥、布丁狗、雙星仙子、大耳狗喜拿為招牌，外觀牆壁採用復古文化石牆，帶出濃濃異國風，玻璃上還有高達230公分的HELLO KITTY大型立體輸出、霓虹燈拼出「STAY CUTE」字樣，櫥窗也打造成網美必拍的絨毛牆，多款經典角色絨毛娃娃一覽無遺；母店座位區有塞滿45周年HELLO KITTY絨毛娃娃的展示桌。

「7－ELEVEN X Sanrio三麗鷗聯名店」子母雙店分別設有HELLO KITTY頭型、經典蝴蝶結造型的商品展示櫃，販售小提包、點心盤、安全帽、置物盒、旅行證件包、折傘、保溫杯、絨毛玩偶等高達46款限定周邊商品，即日起至9月8日購買任2件可享95折優惠，絕對讓粉絲買到想剁手。