經典重生！New Balance、Onitsuka Tiger玩撞色 打造街頭最潮鞋款

炎炎夏日，想打造最吸睛穿搭，絕對不能少一雙好看有又好搭配的鞋款。New Balance繼327賽道經典跑鞋躍上巴黎時裝伸展台後，今夏再度創作多色的延續款，重新演繹跑鞋樣貌。日系品牌Onitsuka Tiger則將將普普藝術運用在鞋款設計，充滿濃厚的街頭風格。

New Balance先前利用經典327鞋款，和時尚品牌Casablanca跨界合作，打破大眾對於跑鞋的既定印象。揉合了品牌歷史中三款經典跑鞋的設計細節而成的327系列，具備馬拉松冠軍用鞋320的大型N字Logo、採用Trail 355擁有機能性外觀的「泡泡大底」，以及沿襲SuperComp的超輕量鞋身設計，以網布與麂皮異材質拼接。因此在這個夏天，New Balance打造全新10款327鞋款，主題概念為登入街頭，包括了搶眼的的撞色拼接款、百搭純色系列，皆搭配具有復古風格的焦糖色泡泡大底就，像宣告盛夏的來臨。

不讓歐美品牌專美於前，Onitsuka Tiger在這季和與旅居紐約的藝術家Brian Kenny合作，大膽地將撞色拼接與異材質搭配，並把經典虎爪紋加以變化運用在鞋款設計。像是DENTIGRE系列就結合寬版虎爪紋與堅固的齒狀大底帶來強烈視覺效果；BIG LOGO TRAINER 2.0則將虎爪紋延伸至鞋底，同時為鞋底帶來拼色和齒型設計細節。此外，Onitsuka Tiger還運用fuzeGEL™、OrthoLite X-40、FLYTEFOAM™等製鞋科技，帶來舒適的穿著體驗。

New Balance WS327SFD鞋2,980元。圖／New Balance提供

New Balance MS327SFC鞋2,980元。圖／New Balance提供

Onitsuka Tiger D-TRAINER BORO 2.0鞋。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger BIG LOGO TRAINER 2.0鞋。圖／Onitsuka Tiger提供