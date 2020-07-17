快訊

威脅轟炸核電廠? 亞美尼亞－亞塞拜然的高加索陸空砲戰

台灣共同體成形？台灣人認同感史上最高的兩大因素

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經典重生！New Balance、Onitsuka Tiger玩撞色 打造街頭最潮鞋款

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
日系品牌Onitsuka Tiger則將將普普藝術運用在鞋款設計，充滿濃厚的街頭風格。圖／Onitsuka Tiger提供
日系品牌Onitsuka Tiger則將將普普藝術運用在鞋款設計，充滿濃厚的街頭風格。圖／Onitsuka Tiger提供

炎炎夏日，想打造最吸睛穿搭，絕對不能少一雙好看有又好搭配的鞋款。New Balance繼327賽道經典跑鞋躍上巴黎時裝伸展台後，今夏再度創作多色的延續款，重新演繹跑鞋樣貌。日系品牌Onitsuka Tiger則將將普普藝術運用在鞋款設計，充滿濃厚的街頭風格。

New Balance先前利用經典327鞋款，和時尚品牌Casablanca跨界合作，打破大眾對於跑鞋的既定印象。揉合了品牌歷史中三款經典跑鞋的設計細節而成的327系列，具備馬拉松冠軍用鞋320的大型N字Logo、採用Trail 355擁有機能性外觀的「泡泡大底」，以及沿襲SuperComp的超輕量鞋身設計，以網布與麂皮異材質拼接。因此在這個夏天，New Balance打造全新10款327鞋款，主題概念為登入街頭，包括了搶眼的的撞色拼接款、百搭純色系列，皆搭配具有復古風格的焦糖色泡泡大底就，像宣告盛夏的來臨。

不讓歐美品牌專美於前，Onitsuka Tiger在這季和與旅居紐約的藝術家Brian Kenny合作，大膽地將撞色拼接與異材質搭配，並把經典虎爪紋加以變化運用在鞋款設計。像是DENTIGRE系列就結合寬版虎爪紋與堅固的齒狀大底帶來強烈視覺效果；BIG LOGO TRAINER 2.0則將虎爪紋延伸至鞋底，同時為鞋底帶來拼色和齒型設計細節。此外，Onitsuka Tiger還運用fuzeGEL™、OrthoLite X-40、FLYTEFOAM™等製鞋科技，帶來舒適的穿著體驗。

New Balance WS327SFD鞋2,980元。圖／New Balance提供
New Balance WS327SFD鞋2,980元。圖／New Balance提供

New Balance MS327SFC鞋2,980元。圖／New Balance提供
New Balance MS327SFC鞋2,980元。圖／New Balance提供

Onitsuka Tiger D-TRAINER BORO 2.0鞋。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger D-TRAINER BORO 2.0鞋。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger BIG LOGO TRAINER 2.0鞋。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger BIG LOGO TRAINER 2.0鞋。圖／Onitsuka Tiger提供

New Balance MS327SFA鞋2,980元。圖／New Balance提供
New Balance MS327SFA鞋2,980元。圖／New Balance提供

品牌 巴黎

延伸閱讀

血型不相容肝移植 高醫2年3例

影／54歲男肝硬化惡化不放棄 獲捐肝移植獲重生

英特爾將推出Tiger Lake處理器平台 支援Thunderbolt 4

談高捷泰勞事件 陳其邁：這些經歷是我重生過程

相關新聞

KITTY、美樂蒂、布丁狗全都有！全球首間 「7-11 X Sanrio三麗鷗聯名店」西門町登場

喜歡HELLO KITTY、美樂蒂、布丁狗、雙星仙子、大耳狗喜拿的粉絲們快去朝聖！全球首間「7－ELEVEN X San...

經典重生！New Balance、Onitsuka Tiger玩撞色 打造街頭最潮鞋款

炎炎夏日，想打造最吸睛穿搭，絕對不能少一雙好看有又好搭配的鞋款。New Balance繼327賽道經典跑鞋躍上巴黎時裝伸...

蕾哈娜曝光素顏！只為宣傳自家「Fenty Skin」保養品

天后蕾哈娜（Rihanna）總給人性感、冶豔的形象，但這回蕾哈娜難得素顏上陣，在鏡頭面前大方洗臉，還曝光自己保養順序，而...

就是要你買到手軟！Columbia讓3,000振興券變6,000 FILA直接下殺7折起

三倍振興券正式上路，熱愛運動的人也能趁這一波買到手軟。包括專業戶外運動品牌Columbia就主打讓振興券價值翻倍的優惠；...

日本攝影師拍攝阿里山神話大地 林佳龍：觀光行銷日本

交通部觀光局定今年「脊梁山脈旅遊年」，部長林佳龍上午到嘉義縣阿里山國家風景區管理處，參加日本攝影師小林賢伍，拍攝阿里山生...

朗格攜手Concours Virtual賽車為聯合國兒童基金會籌款

等待是美德，但世界上總有不能等待的事，值得即刻起身、為未來種下希望。同樣是賽車賽事，但來自德國格拉蘇蒂的朗格（a.lan...

一秒到巴黎！朵法打造「粉紅花店」 好拍好玩又能變美

台灣的疫情緩解，但國境尚未解封，還是無法出國玩耍，但心情已經悶壞了吧！沒問題，保養品牌DARPHIN朵法帶大家一秒到巴黎...

北流滿載壓力測試卡司曝光 7月25日線上免費索票

台北流行音樂中心（簡稱北流）北基地因疫情延後開幕期程，將於8月22日舉辦滿載壓力測試，9月5日正式開幕。壓力測試場，台北...

世界最小六合一傳輸充電線 接上inCharge 6來一場電力馬拉松！

隨著科技日新月異，除了各式電子產品功能不斷進化，充電方式也跟著改變。目前市面充電主流，包含了iPhone的Lightning及其他非蘋果裝置的USB-C(通稱Type-C)與Micro USB，這意味著我們必須擁有至少３款充電線，才能負荷不同充電規格的電子產品。「inCharge 6 六合一傳輸線」的出現解決了所有不便，不僅支援全規格的傳輸充電方式，同時支援各種作業系統及資料傳輸。小巧體積搭配質感金屬外殼，以「太空灰」、「銀光白」、「土星金」演繹科技感，融入日常生活。

網路漫畫家黃色書刊 人氣漫畫「勇者系列」夏日潮T新登場

聯合數位文創旗下網路人氣漫畫家黃色書刊，再次與全台最大插畫角色商城‎Fandora合作，推出連載漫畫「勇者系列」夏日潮T，全新圖素，新角色首次實體化，繽紛又不失時尚，隨意穿搭都能展現自我風格。

夏天辣起來！爆乳必備AIR SPACE比基尼 造山等級超犯規

炎炎夏日來襲，又到了大秀比基尼的好時機！台灣知名流行女裝品牌AIR SPACE繼去年首戰泳裝市場狂銷萬件比基尼，今年再推...

為全中運選手加油 屏東動漫展「漫漫動一下」登場

為全中運選手加油，｢2020屏東動漫展」7月18日在屏東演武場開展，今年度屏東動漫展和全中運同一天開幕，結合「體育運動」...

熱門新聞

數字對了就離職！威力彩中獎號碼出爐 獎金衝18.3億

還有機會！威力彩18.3億今晚摃龜 下周一上衝20.8億

姓名有「志、文、榮、豪」！王品請爸爸免費吃龍蝦

捕獲海上怪魚！張嘴驚見「人形牙齒」 恐怖模樣網嚇傻

振興三倍券也能買！萊爾富7月18日再推「薰衣紫炫彩口罩」限量預購

妻身材走鐘！夫嗆「看到妳就想吐」並放話：小孩20歲就離婚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。