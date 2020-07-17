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蕾哈娜曝光素顏！只為宣傳自家「Fenty Skin」保養品

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
蕾哈娜為了自創保養品牌Fenty Skin，素顏上陣。圖／摘自IG
蕾哈娜為了自創保養品牌Fenty Skin，素顏上陣。圖／摘自IG

天后蕾哈娜（Rihanna）總給人性感、冶豔的形象，但這回蕾哈娜難得素顏上陣，在鏡頭面前大方洗臉，還曝光自己保養順序，而她在影片中使用的淡紫色保養品也成為討論焦點，原來是蕾哈娜自創品牌Fenty，終於要推出保養品系列「Fenty Skin」，預計7月31日在品牌官網搶先上線。

蕾哈娜相當具有生意頭腦，創立的Fenty在2019年與LVMH集團合作，推出服飾鞋包等商品，已經賣出好成績，自創的彩妝品牌Fenty Beauty也是在全球狂銷，也讓粉絲敲碗蕾哈娜何時推出保養品。

早在2019年，蕾哈娜就透露正在籌備保養品牌Fenty Skin，如今終於曝光，Fenty Skin成立官方網站、相關社群平台，第一支曝光的影片，就是蕾哈娜本人素顏入鏡。

只見在影片中，蕾哈娜先用洗臉產品，之後用凝膠狀的化妝水，最後擦上乳液或精華霜，簡單3個保養步驟而已。也有網友爆料三款產品外觀，都是品牌標示的淡紫色，打造簡單俐落的風格。

蕾哈娜之後受訪時，曾說過，「保養品只有分有用、沒用，沒有模糊空間」，讓粉絲期待蕾哈娜的Fenty Skin，會帶來什麼產品。

蕾哈娜為了自創保養品牌Fenty Skin，素顏上陣。圖／摘自IG
蕾哈娜為了自創保養品牌Fenty Skin，素顏上陣。圖／摘自IG
蕾哈娜自創的保養品牌Fenty Skin，即將上線。圖／摘自IG
蕾哈娜自創的保養品牌Fenty Skin，即將上線。圖／摘自IG
蕾哈娜為了自創保養品牌Fenty Skin，素顏上陣。圖／摘自IG
蕾哈娜為了自創保養品牌Fenty Skin，素顏上陣。圖／摘自IG
Fenty Skin保養品三款商品照曝光。圖／摘自IG
Fenty Skin保養品三款商品照曝光。圖／摘自IG

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