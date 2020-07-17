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就是要你買到手軟！Columbia讓3,000振興券變6,000 FILA直接下殺7折起
三倍振興券正式上路，熱愛運動的人也能趁這一波買到手軟。包括專業戶外運動品牌Columbia就主打讓振興券價值翻倍的優惠；FILA春夏商品不囉唆直接打7折、ASICS則推出滿額贈的促銷，無論是想從事何種運動，都能買到超值新品。
Columbia決定放大振興劵價值，從即日起至8月20日持劵到店消費即可享全店商品2件再9折優惠（但配件、鞋款、組合價商品除外)，使用3,000元的紙本振興劵，Columbia立即再加倍送3,000購物金，並推出振興專區，男、女款水陸兩棲鞋、多功能透氣健走鞋款均一價。持振興劵買Columbia防曬涼感商品，任2件再9折。
而FILA祭出春夏商品，單筆消費不限金額7折起，同時消費滿3,300元還能再現抵500元，等於同筆消費就打了61折。ASICS也是選擇放大振興券的優惠，3000元的紙本券，最高可抵用3,650元。運動通路商摩曼頓則有單筆消費滿2,500即可參加潛水考照、台東小旅行等夏日行程抽獎，滿3,000加贈500元購物金。另外，Reebok自即日起，鞋款及服飾（不含配件），買兩件再加碼多送一件（以價低者為贈送品項）。
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