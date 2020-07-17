就是要你買到手軟！Columbia讓3,000振興券變6,000 FILA直接下殺7折起

隨著科技日新月異，除了各式電子產品功能不斷進化，充電方式也跟著改變。目前市面充電主流，包含了iPhone的Lightning及其他非蘋果裝置的USB-C(通稱Type-C)與Micro USB，這意味著我們必須擁有至少３款充電線，才能負荷不同充電規格的電子產品。「inCharge 6 六合一傳輸線」的出現解決了所有不便，不僅支援全規格的傳輸充電方式，同時支援各種作業系統及資料傳輸。小巧體積搭配質感金屬外殼，以「太空灰」、「銀光白」、「土星金」演繹科技感，融入日常生活。

2020-07-17 11:56