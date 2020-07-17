日本攝影師拍攝阿里山神話大地 林佳龍：觀光行銷日本

交通部觀光局定今年「脊梁山脈旅遊年」，部長林佳龍上午到嘉義縣阿里山國家風景區管理處，參加日本攝影師小林賢伍，拍攝阿里山生態之美與鄒族神話「神話的大地」宣傳影片發表會，他誇讚透過日本攝影師眼光，拍攝阿里山影片，拍的讓人感動又很美，相信疫情邊境解封，這部影片定能吸引日本遊客。

林佳龍說，他上任第5次上阿里山，安心旅遊啟動，交通部促成國際知名阿里山觀光業者結盟，建立大阿里山觀光圈，國人每年赴日本旅遊人數，遠多於日本人來台觀光人數，觀光產值「逆差」，在台日本攝影師小林賢伍拍攝的「神話大地」宣傳影片，相信會吸引日本人來台觀光。

林佳龍由嘉義縣長翁章梁、阿管處長馬惠達等人陪同，觀賞鄒族來吉部落傳統歌謠演唱，以及「神話的大地」影片，影片述說鄒族起源神話，拍攝阿里山生態風光及鄒族部落。

「阿里山是很特別吸引人的地方！」小林說，上阿里山拍片好像 回家感覺，部落耆老說日文，還有櫻花等，與日本很像，他還當影片主角。這部影片由活眼數位媒體導演蘇志宗掌鏡；影片發表會結束，林佳龍等人逛阿管處旁的逐鹿部落社區，親切地與特色市集攤商聊天、品嘗購買特產。

阿管處106年在阿里山山脈辦理「脊梁山脈生態旅遊從阿里山出發」計畫案，輔導鄒族部落居民成為專業生態導覽人員，規畫5條阿里山生態旅遊路線，發展結合生態、文化、深度、精緻的旅遊產品，去年委由旅行社開團、募客，帶動阿里山生態旅遊漸具成效。