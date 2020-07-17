超前部署「美麗商機」 女星瘋新事業經營不懼疫情影響

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，連演藝圈也成「重災區」，不過仍有女星超前部署，經營新事業。像是艾莉絲的自創保養品牌唯有機Oui Organic，今年邁入4周年，名模王心恬也在去年成立了精油香氛品牌NAMUA那木瓦，二品牌近來陸續推出夏季新品，絲毫不見受到疫情影響。

如何度過炎炎夏日，艾莉絲和王心恬各自都有一套「清奢華」妙招，腦筋動得快的她們，也將其運用在品牌的新品研發上。

艾莉絲推出全程於法國製造的「OUI ORGANIC純露花水」，訴求原料萃取自1,000片以上的頂級大馬士革玫瑰花瓣。此外，還有溫和舒緩的薰衣草純露花水，以及可幫助穩定膚況的天竺葵純露花水。且針對夏日即時保濕需求，OUI ORGANIC純露花水除了有200ml包裝外，亦有方便攜帶的100ml迷你瓶裝，不僅可隨時隨地輕鬆補水保濕，也有助於幫助曬後肌膚舒緩鎮定，對抗烈日。

同時，唯有機Oui Organic今夏也引進法國JONZAC森朵恩泉的抗老系列和德國GRN綠植機的髮品。其中，因添加JONZAC活泉水，來自法國的JONZAC森朵恩泉今夏再添三款抗老產品，包括：抗老緊實前導精華、抗老煥膚精華露、抗老拉提修護面膜，而德國GRN綠植機髮品也在今夏初登台。

唯有機Oui Organic官網也自即日起至8月16日舉行周年慶，每周四推出200元限量優惠券，周日則有加1元多1件的超值明星商品組。

名模王心恬則是在去年創辦了NAMUA那木瓦精油香氛品牌，在這個夏季則提出了「清奢華」香氛的全新概念，以中性清爽悠揚的《葡萄柚x橡木苔》以及清香宜人的《茉莉x薄荷》準備搶佔香氛愛好者的心。

王心恬表示，NAMUA那木瓦全系列香氛採用法國、英國進口精油調製，穀物自然萃取發酵酒精，無添加化學揮發劑，精品深褐香氛瓶身設計搭配夏季淡綠與亮橘色彩的清新氛圍，為時尚香氛市場帶來滿盈的夏季度假氣息。