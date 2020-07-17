朗格攜手Concours Virtual賽車為聯合國兒童基金會籌款

等待是美德，但世界上總有不能等待的事，值得即刻起身、為未來種下希望。同樣是賽車賽事，但來自德國格拉蘇蒂的朗格（a.lange & söhne）過去數年始終支持更為優雅、古董汽車比賽。而最近一回，朗格則將目光看向遠方：與為聯合國兒童基金會籌款的Concours Virtual擔任計時夥伴，比賽並將以網路形式舉行。

同為機械製品，汽車與腕表實有異曲同工之妙，一為大、一為小，但透過機械對於力量的控制與展現，顯示人類技術、想像力與美的無限可能。朗格總裁Wilhelm Schmid表示，「活動旨在收集、保育及確保這些藝術作品能夠經歷歲月洗禮，因此我們全力支持經典汽車的世界。對精密機械與優秀設計的熱情，一直是朗格的品牌文化，而活動正好反映了這份熱情。」

而Concours Virtual的最新比賽將在2020年6月30日至8月9日，以網路投票的形式舉行；來自世界上超過120台的美麗古董賽車，將角逐