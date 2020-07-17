聽新聞
test
0:00 / 0:00
朗格攜手Concours Virtual賽車為聯合國兒童基金會籌款
等待是美德，但世界上總有不能等待的事，值得即刻起身、為未來種下希望。同樣是賽車賽事，但來自德國格拉蘇蒂的朗格（a.lange & söhne）過去數年始終支持更為優雅、古董汽車比賽。而最近一回，朗格則將目光看向遠方：與為聯合國兒童基金會籌款的Concours Virtual擔任計時夥伴，比賽並將以網路形式舉行。
同為機械製品，汽車與腕表實有異曲同工之妙，一為大、一為小，但透過機械對於力量的控制與展現，顯示人類技術、想像力與美的無限可能。朗格總裁Wilhelm Schmid表示，「活動旨在收集、保育及確保這些藝術作品能夠經歷歲月洗禮，因此我們全力支持經典汽車的世界。對精密機械與優秀設計的熱情，一直是朗格的品牌文化，而活動正好反映了這份熱情。」
而Concours Virtual的最新比賽將在2020年6月30日至8月9日，以網路投票的形式舉行；來自世界上超過120台的美麗古董賽車，將角逐
戰前保存（Pre War Preservation）、好萊塢傳奇（Hollywood Legends）、裝飾藝術時代（Cars of the Art Deco Period）、Le Mans 1961-1970等17個類別的殊榮，其收益則將撥捐聯合國兒童基金會，以支持組織在保護受危兒童方面的各項工作。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言