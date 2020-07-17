快訊

增2菲國境外移入確診 指揮中心：與昨菲確診台商無關

都是迷因惹的禍？「哏圖」如何限制我們想像？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朗格攜手Concours Virtual賽車為聯合國兒童基金會籌款

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
來自超過120台的美麗古董跑車，將在17個不同類別中角逐Concours Virtual的殊榮。圖 / a.lange & söhne提供。
來自超過120台的美麗古董跑車，將在17個不同類別中角逐Concours Virtual的殊榮。圖 / a.lange & söhne提供。

等待是美德，但世界上總有不能等待的事，值得即刻起身、為未來種下希望。同樣是賽車賽事，但來自德國格拉蘇蒂的朗格（a.lange & söhne）過去數年始終支持更為優雅、古董汽車比賽。而最近一回，朗格則將目光看向遠方：與為聯合國兒童基金會籌款的Concours Virtual擔任計時夥伴，比賽並將以網路形式舉行。

同為機械製品，汽車與腕表實有異曲同工之妙，一為大、一為小，但透過機械對於力量的控制與展現，顯示人類技術、想像力與美的無限可能。朗格總裁Wilhelm Schmid表示，「活動旨在收集、保育及確保這些藝術作品能夠經歷歲月洗禮，因此我們全力支持經典汽車的世界。對精密機械與優秀設計的熱情，一直是朗格的品牌文化，而活動正好反映了這份熱情。」

而Concours Virtual的最新比賽將在2020年6月30日至8月9日，以網路投票的形式舉行；來自世界上超過120台的美麗古董賽車，將角逐

戰前保存（Pre War Preservation）、好萊塢傳奇（Hollywood Legends）、裝飾藝術時代（Cars of the Art Deco Period）、Le Mans 1961-1970等17個類別的殊榮，其收益則將撥捐聯合國兒童基金會，以支持組織在保護受危兒童方面的各項工作。

Concours Virtual 的收益將會撥捐聯合國兒童基金會，以支持保護受危兒童的工作。圖 / a.lange & söhne提供。
Concours Virtual 的收益將會撥捐聯合國兒童基金會，以支持保護受危兒童的工作。圖 / a.lange & söhne提供。
Concours Virtual的最新比賽將在2020年6月30日至8月9日，以網路投票的形式舉行。圖 / a.lange & söhne提供。
Concours Virtual的最新比賽將在2020年6月30日至8月9日，以網路投票的形式舉行。圖 / a.lange & söhne提供。

聯合國 好萊塢

延伸閱讀

技嘉： 5G商機 H2更旺

新研究：疫情壓力大 「心碎」患者爆增

CNN：新冠肺炎致死病患 幾乎每個臟器都出現血栓

德瑞獨立製表三傑 齊匯亨得利三寶 專攻品味頂級客

相關新聞

北流滿載壓力測試卡司曝光 7月25日線上免費索票

台北流行音樂中心（簡稱北流）北基地因疫情延後開幕期程，將於8月22日舉辦滿載壓力測試，9月5日正式開幕。壓力測試場，台北...

世界表情符號日 蘋果為Memoji戴口罩 珍奶也變表情符號

大家每天透過手機傳遞訊息，少不了搭配各種表情符號來更貼切傳達語氣、心情，蘋果在即將於秋季推出的iOS 14中，除了針對對...

就是要你買到手軟！Columbia讓3,000振興券變6,000 FILA直接下殺7折起

三倍振興券正式上路，熱愛運動的人也能趁這一波買到手軟。包括專業戶外運動品牌Columbia就主打讓振興券價值翻倍的優惠；...

日本攝影師拍攝阿里山神話大地 林佳龍：觀光行銷日本

交通部觀光局定今年「脊梁山脈旅遊年」，部長林佳龍上午到嘉義縣阿里山國家風景區管理處，參加日本攝影師小林賢伍，拍攝阿里山生...

朗格攜手Concours Virtual賽車為聯合國兒童基金會籌款

等待是美德，但世界上總有不能等待的事，值得即刻起身、為未來種下希望。同樣是賽車賽事，但來自德國格拉蘇蒂的朗格（a.lan...

一秒到巴黎！朵法打造「粉紅花店」 好拍好玩又能變美

台灣的疫情緩解，但國境尚未解封，還是無法出國玩耍，但心情已經悶壞了吧！沒問題，保養品牌DARPHIN朵法帶大家一秒到巴黎...

世界最小六合一傳輸充電線 接上inCharge 6來一場電力馬拉松！

隨著科技日新月異，除了各式電子產品功能不斷進化，充電方式也跟著改變。目前市面充電主流，包含了iPhone的Lightning及其他非蘋果裝置的USB-C(通稱Type-C)與Micro USB，這意味著我們必須擁有至少３款充電線，才能負荷不同充電規格的電子產品。「inCharge 6 六合一傳輸線」的出現解決了所有不便，不僅支援全規格的傳輸充電方式，同時支援各種作業系統及資料傳輸。小巧體積搭配質感金屬外殼，以「太空灰」、「銀光白」、「土星金」演繹科技感，融入日常生活。

網路漫畫家黃色書刊 人氣漫畫「勇者系列」夏日潮T新登場

聯合數位文創旗下網路人氣漫畫家黃色書刊，再次與全台最大插畫角色商城‎Fandora合作，推出連載漫畫「勇者系列」夏日潮T，全新圖素，新角色首次實體化，繽紛又不失時尚，隨意穿搭都能展現自我風格。

夏天辣起來！爆乳必備AIR SPACE比基尼 造山等級超犯規

炎炎夏日來襲，又到了大秀比基尼的好時機！台灣知名流行女裝品牌AIR SPACE繼去年首戰泳裝市場狂銷萬件比基尼，今年再推...

為全中運選手加油 屏東動漫展「漫漫動一下」登場

為全中運選手加油，｢2020屏東動漫展」7月18日在屏東演武場開展，今年度屏東動漫展和全中運同一天開幕，結合「體育運動」...

跟著超模去旅行 貝拉哈蒂德穿MK快閃紐奧良

疫情當前，當我們無法搭乘飛機隨時去到任何一個遠方，就跟著貝拉哈蒂德（Bella Hadid）去到自由迷人的紐奧良吧，或是...

免費算塔羅、揪團打5折！「美滋鍋」加碼「免費吃1年」

來自新加坡的網美火鍋「美滋鍋」，即將迎來登台1周年。為慶祝周年，自7月20日起，推出2人同行8折、5人同行5折的優惠活動...

熱門新聞

數字對了就離職！威力彩中獎號碼出爐 獎金衝18.3億

還有機會！威力彩18.3億今晚摃龜 下周一上衝20.8億

姓名有「志、文、榮、豪」！王品請爸爸免費吃龍蝦

捕獲海上怪魚！張嘴驚見「人形牙齒」 恐怖模樣網嚇傻

振興三倍券也能買！萊爾富7月18日再推「薰衣紫炫彩口罩」限量預購

妻身材走鐘！夫嗆「看到妳就想吐」並放話：小孩20歲就離婚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。