一秒到巴黎！朵法打造「粉紅花店」 好拍好玩又能變美

台灣的疫情緩解，但國境尚未解封，還是無法出國玩耍，但心情已經悶壞了吧！沒問題，保養品牌DARPHIN朵法帶大家一秒到巴黎，在北市打造「朵法粉紅花店 À PARIS」，帶來純正的巴黎風格，包括大量的粉紅花裝飾，一進入好玩又好拍，還有超多DARPHIN朵法的明星商品可以試用。

DARPHIN與台北參食咖啡廳合作，打造出粉紅花店，從門口就有法式花園的浪漫座椅，入場後就是大片的粉紅花牆，根本隨便拍都很美，搭配著粉紅色系、巴黎風格的空間設計，彷彿來到巴黎女人的私密房間，還能體驗DARPHIN明星商品。

現場還設計「巴黎療癒體驗」，教學使用DARPHIN商品，搭配KINESIO美肌瑜伽，可以自己體驗，或是現場專人協助，還贈送全效舒緩精華液2ml、活水保濕凝膠2ml。

品牌也祭出多樣好康，消費不限金額就贈送由台灣在地水果風味品牌「在欉紅」合作訂製的花朵冰淇淋，購買指定明星商品，任購1件贈甘菊芳香精露4ml、任購2件贈療癒小粉紅保溫瓶、任購3件贈花梨木按摩潔面膏40ml。另於FB或IG公開打卡上傳美照，並標籤 #朵法粉紅花店 #darphintw #療癒小粉紅，即可免費獲得玫瑰芳香精露1.4ml。

旗艦花店

時間：2020年7月16日至20日

地點：台北 叁食CAFÉ（台北市仁愛路四段440號1F）

時間：2020年8月6日至9日

地點：福里安花神咖啡館（新光三越台中店2F）