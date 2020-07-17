北流滿載壓力測試卡司曝光 7月25日線上免費索票

台北流行音樂中心（簡稱北流）北基地因疫情延後開幕期程，將於8月22日舉辦滿載壓力測試，9月5日正式開幕。壓力測試場，台北市文化局邀請嘻哈天團頑童MJ116、風靡樂壇的J.Sheon、創作歌手鼓鼓呂思緯、創作才子蕭秉治、「台北周末音樂不斷電」優勝樂團鹿洐人，全數採免費索票，將於7月25日中午12時起於Indievox官網線上開放索票，每人限索1張。

北流是國內首座流行音樂場館，全區分為北基地、南基地，北基地表演廳專為流行音樂演出需求而設計，約可容納5000名觀眾，今年9月將正式啟用；南基地則又分為有LIVE HOUSE的「產業館」與呈現台灣流行音樂歷史的「文化館」，文化館預計明年6月開幕，產業區則是明年9月開幕。

北流北基地首場滿載測試，將比照大型演唱會規模，北流表示，這次壓力測試場，主要測試館前後台動線、硬體功能及場館服務等項目，示範空間使用實況，除提供國內演出團體參考，也建立民眾、音樂與表演廳的連結，展現北流場域精神與能量。

北流表示，滿載測試場採免費索票，將於7月25日中午12時起於Indievox官網開放免費線上索票，每人限索取1張，數量有限索完為止。北流也說，本場為記名索取，索票前請先至Indievox官網完成基本會員資料填寫，縮短索票當天流程。