網路漫畫家黃色書刊 人氣漫畫「勇者系列」夏日潮T新登場

圖／Fandora、聯合數位文創提供。

聯合數位文創旗下網路人氣漫畫家黃色書刊，再次與全台最大插畫角色商城‎Fandora合作，推出連載漫畫「勇者系列」夏日潮T，全新圖素，新角色首次實體化，繽紛又不失時尚，隨意穿搭都能展現自我風格。

深受網友喜歡的人氣漫畫家黃色書刊，網路漫畫「勇者系列」連載邁入第四年，人氣角色紛紛推出周邊商品，一推出便吸引粉絲爭相收藏。TOP2人氣魔族四天王 - 炎魔與水妖，由作者黃色書刊親繪全新設計，帶來專屬夏季的繽紛色調。

背負著沉重孤獨的新角色孤獨大將軍，在粉絲敲碗引頸許願下，首次商品化推出潮T，採用100%天然美國棉，觸感更加親膚、舒適，男款女款同步上市，情侶一起穿出門盡情放閃吧！最受粉絲喜愛的炎魔，更是一口氣推出男款女款及童裝款，最潮親子裝一次買齊！

「勇者系列」最受粉絲喜愛的可愛炎魔、魔族女神水妖以及孤獨大將軍，首次推出可愛與實用兼具的抱枕，可拆洗的枕心枕套設計，搭配超柔軟細絨毛，柔軟舒眠兼具方便性。

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